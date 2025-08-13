El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo. El Norte
Valladolid

Investigado por hacerse pasar por otro en el examen de recuperación de puntos del carné de conducir

La Guardia Civil identificó en la sede de Tráfico a un hombre de 31 años que realizaba las pruebas con el DNI de otro de 27 al que se le había retirado el permiso y que también está siendo investigado

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:41

La Guardia Civil investiga a dos varones por realizar las pruebas para la recuperación del permiso de conducción con suplantación de identidad, mediante la aportación de documentación falsa el pasado 30 de julio en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid. En concreto, fue la prueba para la obtención y recuperación del permiso de conducción, por pérdida de vigencia.

Durante la realización del examen, agentes de la Guardia Civil identificaron a un varón de 31 años de edad, que mediante la presentación de un Documento Nacional de Identidad (DNI) «dubitado o ilegal», realizaba las pruebas suplantando a otro varón de 27 años y que carecía de permiso de conducción por pérdida total de los puntos asignados.

Por tales hechos, se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias por un supuesto delito de falsedad documental, motivo por el que han sido investigados los dos implicados, suplantador y suplantado, y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Valladolid.

