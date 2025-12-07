El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un corredor realiza un quiebro a uno de los toros en una calle de Pollos.

Un corredor realiza un quiebro a uno de los toros en una calle de Pollos. Aida Barrio

Valladolid

Dos buenos toros de Los Millares para festejar San Nicolás en Pollos

Los astados dieron buen juego a los cortadores en las calles y en el ruedo

Miguel Ángel Rochas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:21

Tarde de agradable temperatura en la localidad de Pollos que no se vió refrendada por una buena afluencia de público para ver los toros de ... San Nicolás, un utrero negro de Los Millares y otro traído en sustitución del anunciado, ya que ambos tenían que ser de la misma ganadería para cumplir las normas excepcionales de la Junta de Castilla y León a raíz de la alerta provocada por el virus de la dermatosis nuclear contagiosa.

