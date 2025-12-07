Dos buenos toros de Los Millares para festejar San Nicolás en Pollos

Tarde de agradable temperatura en la localidad de Pollos que no se vió refrendada por una buena afluencia de público para ver los toros de ... San Nicolás, un utrero negro de Los Millares y otro traído en sustitución del anunciado, ya que ambos tenían que ser de la misma ganadería para cumplir las normas excepcionales de la Junta de Castilla y León a raíz de la alerta provocada por el virus de la dermatosis nuclear contagiosa.

Empezó el festejo con retraso, ya que aunque estaba programado para que empezara a las 16.15 horas, hasta después de las 16.30 no se dio suelta al primero de la tarde, un toro que salió calle adelante desde el camión. De salida no fue impetuoso, si bien los corredores pudieron ponerse delante del astado en una carrera que fue de menos a más, con un último tramo en el que el toro apretó hasta su llegada a la plaza, donde se vieron buenos cortes y quiebros. Un toro de bravura y nobleza que con el paso de los minutos se fue creciendo. Volvió a salir al recorrido urbano y acudió a los cites de los cortadores, siendo llevado en carrera por la calle hasta que fue introducido en los toriles.

Pasados unos minutos salió el segundo morlaco, más grande de tamaño, pero un poco gacho de cornamenta. Aun así, completó velozmente el recorrido hasta la plaza con una bonita carrera, sobre todo en el tramo inicial en el que numerosos corredores estaban esperándole y después en el ruedo. Volvió a protagonizar otro recorrido de salida a la calle y vuelta al coso, ofreciendo buen juego a los cortadores. Finalizaba así el festejo taurino en honor a San Nicolás sin ningún incidente, dando por cerrada la temporada taurina en la provincia y en la región.