Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Las actrices Bárbara Mestanza y Sara Rivero, en el restaurante Los Doce Arcos de Traspinedo. Instagram Los Doce Arcos

Dos actrices de la serie La Moderna hacen parada en la provincia de Valladolid

La periodista Pepa Romero, que lleva las riendas de la edición estival del programa de televisión 'Y Ahora Sonsoles', visitó el fin de semana Urueña

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:45

Acompañaron durante meses a los miles de espectadores que optaron por La Moderna (en La 1 de TVE) como serie idónea para la sobremesa y ... este pasado fin de semana hicieron parada en la provincia de Valladolid. Las actrices Sara Rivero y Bárbara Mestanza, dos de los rostros más conocidos del afamado melodrama ambientado en el Madrid de 1930, se decantaron por varios pueblos vallisoletanos para disfrutar del caluroso fin de semana de agosto.

