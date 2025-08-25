Dos actrices de la serie La Moderna hacen parada en la provincia de Valladolid

Acompañaron durante meses a los miles de espectadores que optaron por La Moderna (en La 1 de TVE) como serie idónea para la sobremesa y ... este pasado fin de semana hicieron parada en la provincia de Valladolid. Las actrices Sara Rivero y Bárbara Mestanza, dos de los rostros más conocidos del afamado melodrama ambientado en el Madrid de 1930, se decantaron por varios pueblos vallisoletanos para disfrutar del caluroso fin de semana de agosto.

En concreto, las actrices visitaron localidades como Peñafiel -y así lo plasmaron en sus redes sociales, donde publicaron una fotografía del castillo- o Traspinedo, donde hicieron parada gastronómica en el restaurante Los Doce Arcos. «Algunas veces nos visitan personas estupendas y actrices geniales. Muchas gracias, ha sido un placer», publicó el establecimiento en su perfil de Intagram.

También tuvieron tiempo para ponerse a cobijo de las altas temperaturas en el Campo Grande, el pulmón verde de la capital vallisoletana.

Pero no optaron por Valladolid por casualidad. Y es que Sara Rivero, especialmente conocida por su trabajo en series de televisión como Velvet, Gran Hotel, Tierra de Lobos o Amar es para siempre, es natural de Medina del Campo.

No ha sido la única visita de celebridades este pasado fin de semana al medio rural vallisoletano. La periodista Pepa Romero, al frente del magacín de Antena 3 'Y Ahora Sonsoles' durante la época estival en sustitución de Sonsoles Ónega, optó por Urueña, la Villa del Libro, para disfrutar de un agradable día. El propio alcalde del municipio vallisoletano, Francisco Rodríguez, anunció en Facebook la visita. «Pepa Romero nos ha vuelto a visitar. Un placer volver a verte por aquí», reza el mensaje del regidor.