Destrozos y vandalismo de madrugada en San Martín de Valvení Las fiestas de El Salvador han dejado un reguero de desagradables actos vandálicos este pasado fin de semana JOTA DE LA FUENTE San Martín de Valvení Lunes, 5 agosto 2019, 11:33

En la madrugada del domingo unos desconocidos arremetieron contra vehículos, bienes y mobiliario urbano indiscriminadamente. Los hechos debieron producirse de madrugada, casi al amanecer, una vez terminada la verbena.

Lo cierto es que el panorama en la mañana del domingo fue desolador. Los daños más significativos los sufrió la caseta de la parada del autobús. Los vándalos rompieron la puerta de acceso, que arrancaron de cuajo. Posteriormente rompieron el cristal, que es de seguridad, con un grosor considerable, así como los bancos para sentarse durante la espera.

Al menos tres vehículos también sufrieron daños. Amanecieron con los espejos retrovisores partidos y en el suelo, así como con algunas lunas de las puertas rotas.

También un vecino ha denunciado que había aparecido roto a patadas el contador del punto de suministro eléctrico.

El alcalde de San Martín de Valvení, Antonio Ibáñez, ha procedido a denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Ha lamentado los hechos, «porque este es un pueblo tranquilo y no estamos acostumbrados a estas cosas. Nos cuesta mucho esfuerzo conseguir mejoras en el pueblo para que vengan forasteros y sin venir a cuento nos destrocen caprichosamente cuanto encuentran a su paso. Personas así no las queremos en San Martín. Es mejor que no vengan. Preferimos disfrutar de las fiestas los vecinos con amigos, familiares y personas que vengan dispuestas a divertirse y a conocer el pueblo», explicó visiblemente contrariado.