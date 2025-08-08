El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Retenciones a la altura de Villamarciel este mediodía. DGT

Cuatro kilómetros de retención en la A-62 por un accidente en Villamarciel

La colisión entre ambos turismos se ha saldado sin heridos

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:01

La colisión entre dos vehículos en la carretera A-62, a la altura de Villamarciel, genera a estas horas cuatro kilómetros de retenciones en sentido Valladolid.

El accidente se ha registrado a las 13:15 horas, cuando varias llamadas han alertado al servicio de emergencias 112 de Castilla y León. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que regulan la circulación para aligerar los cuatro kilómetros de retención registrados entre los puntos kilométricos 143 y 147.

La colisión coincide con la salida de la operación de verano de la segunda semana de agosto, un mes en el que se están previstos 6,3 millones de desplazamientos en Castilla y León. Tráfico recomienda evitar los días y las horas de mayor intensidad para emprender el viaje, planificar con antelación la mejor ruta, así como llevar a cabo una completa puesta a punto del vehículo.

