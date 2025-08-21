El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos del Campo, representante de Valladolid en la ACCOE y propietario de Cereales Peñaflor, posa frente a una montaña de cereal. Rodrigo Ucero

«Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse

Los agricultores enfrentan el final de temporada con medias «históricas» de 6.000 kilos por hectárea de trigo a 190 euros por tonelada y 7.000 de cebada a 170 euros

Lucía San José

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:08

Gigantescas montañas de cereal cubren las eras como pirámides egipcias. Otros montones más pequeños a su lado, como dunas, completan desde la carretera el dorado ... paisaje vallisoletano. Pero lejos de ser desértica, la campaña se presenta muy fructífera e «histórica», con trigo y cebada de calidad extraordinaria apilados para la comercialización.

