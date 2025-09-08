El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los danzantes realizando uno de los lazos de su repertorio ante la imagen de la virgen L. Negro

Los cigaleños arropan a su virgen de Viloria

La Cofradía de la Virgen de Viloria se fundó en 1623 como una hermandad de pastores y es una de las más antiguas de la localidad.

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:05

La devoción volvió a llenar este lunes la ermita de Cigales. Cientos de vecinos y fieles se dieron allí cita para celebrar la romería de ... Nuestra Señora de Viloria. La jornada comenzó con una misa cantada en honor a la Virgen, a la que siguió uno de los momentos más esperados, la salida de la imagen en procesión, que fue portada por varios miembros de la corporación municipal y los propios cofrades de Viloria.

