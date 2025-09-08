Los cigaleños arropan a su virgen de Viloria

La devoción volvió a llenar este lunes la ermita de Cigales. Cientos de vecinos y fieles se dieron allí cita para celebrar la romería de ... Nuestra Señora de Viloria. La jornada comenzó con una misa cantada en honor a la Virgen, a la que siguió uno de los momentos más esperados, la salida de la imagen en procesión, que fue portada por varios miembros de la corporación municipal y los propios cofrades de Viloria.

El acto estuvo acompañado por la tradicional danza del paloteo, que lleva siglos transmitiéndose de generación en generación en Cigales. Los danzantes, con sus palos y vistosos movimientos, mostraron los mejores lazos de su repertorio.

La cofradía de la Virgen de Viloria se fundó en 1623 como una hermandad de pastores y es una de las más antiguas de la localidad. Hoy en día la integran alrededor de una treintena de hombres y más de 300 mujeres, lo que la convierte en un colectivo vivo y dinámico que mantiene el fervor por su patrona.