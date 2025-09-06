El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una vaca enmaromada durante el festejo en las calles de Villafrechós Laura Aguado

Valladolid

Cientos de aficionados disfrutan en Villafrechós con la primera vaca enmaromada

Este domingo se celebrará la votación a la Virgen de Cabo y será el turno del encierro por el campo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:20

El amarre de una cuerda ligera a una vaca que es sujetada por los participantes en el festejo, únicamente en supuesto de peligro, es la ... base de la vaca enmaromada, que se suelta por diferentes calles cerradas. Un festejo de gran tradición en Villafrechós que la localidad volvió a vivir este sábado con motivo de sus fiestas de la Virgen de Cabo. Un año más, en la primera de las sueltas, varios astados saltaron a la calle ante cientos de vecinos y visitantes que no se quisieron perder el festejo.

