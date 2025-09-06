Cientos de aficionados disfrutan en Villafrechós con la primera vaca enmaromada

El amarre de una cuerda ligera a una vaca que es sujetada por los participantes en el festejo, únicamente en supuesto de peligro, es la ... base de la vaca enmaromada, que se suelta por diferentes calles cerradas. Un festejo de gran tradición en Villafrechós que la localidad volvió a vivir este sábado con motivo de sus fiestas de la Virgen de Cabo. Un año más, en la primera de las sueltas, varios astados saltaron a la calle ante cientos de vecinos y visitantes que no se quisieron perder el festejo.

A media tarde, tras el estallido del cohete, la primera vaca, de la ganadería de Pedro Caminero, de gran bravura y presencia, salía desde el toril, situado en el antiguo matadero, para recorrer, con grandes arrancadas, las calles de Abajo, Alfonso XIII, Santa María, Convento, Rosario, José Antonio, Carrelina y San Pelayo. Fue en la calle de Alfonso XIII, conocida en la localidad como La Cítara, donde, por su anchura, se vivieron los momentos de más emoción, que pudieron ser seguidos por número público desde las talanqueras del parque. Algún espectador se llevó un buen susto cuando alguno de los astado arremetió con fuerza contra las talanqueras.

Los vecinos de más edad recuerdan con nostalgia que antes el festejo se disfrutaba más con sueltas en las que no había talanqueras y la vaca se llevaba con la maroma por todos los sitios, y todo el mundo corría detrás y se los pasaba muy bien. Tiempos en los que se cuidaba mucho a las vacas, porque solo había dos y tenían que durar todas las fiestas. Las reses de las presentes fiestas son de la ganadería de Pedro Caminero, porque «han dado muy resultado los últimos años», en palabras del alcalde, Miguel Ángel Gómez, quien destacó del ganadero que «es alguien muy comprometido, que siempre responde».

Ampliar La vaca durante la suelta en una de las calles de Villafrechós. Laura Aguado

Miguel Ángel Gómez aseguró que la vaca enmaromada tiene que ver mucho con la identidad de Villafrechós. De hecho recordó que cuando estuvo 10 años sin celebrarse, «la gente no entendía que una cosa que se había celebrado siempre no se hiciese, porque estaba acostumbrada a verla soltar y que corriese por todos los el pueblo». Una tradición que, después de esa década sin celebrarse, la localidad recuperó con gran alegría en 2008 al conseguir de la Junta de Castilla y León la declaración de Espectáculo Taurino Tradicional. El festejo cuenta al menos con más de 200 años de antigüedad, según lo atestigua el grabado de 1780 que el Ayuntamiento de la localidad presentó para la solicitud de la declaración.

La jornada del sábado se completó con hinchables para los más pequeños y la inauguración de las exposiciones, poniendo el broche final por la noche la macrodiscoteca Level con cientos de vecinos y visitantes. El domingo será el día de celebrar la votación a la Virgen de Cabo con repique de campanas, cohetes y banda de música, sin que falte el aperitivo popular. Por la tarde, será el turno para el encierro por el campo y, por la noche, los fuegos artificiales, a los que seguirá la macrodiscoteca Sonido Benavente. La diana musical por las calles de la villa anunciará el lunes la festividad de la Virgen de Cabo. A continuación, tendrá lugar en la ermita la misa y procesión en honor a la patrona. La emoción volverá a las calles por la tarde con la suelta del toro enmaromado, poniendo por la noche la macrodiscoteca Shambala el mejor ambiente festivo. Las fiestas llegarán a su fin el martes con la tercera y última suelta de la vaca enmaromada.