El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los novillos acomete al público refugiado en una talanquera en Nava del Rey.

Ver 49 fotos
Uno de los novillos acomete al público refugiado en una talanquera en Nava del Rey. Jaci Navas
Valladolid

Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey

En San Miguel del Arroyo uno de los novillos rompió la valla y escapó llegando a la autovía de Pinares

Miguel Ángel Rochas

Portillo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:06

La localidad de Portillo ha celebrado hoy a las diez de la mañana su primer encierro por el campo, que se desarrolló sobre su primer ... tramo de forma correcta llegando todos los toros hasta el embudo, encauzándoles por la cuesta de la empedrada, aunque fue en ese momento cuando los tres toros se dieron la vuelta provocando un pequeño caos. Uno de ellos se escapó por la parte trasera de la empalizada, corriendo durante varios minutos por las calles adyacentes hasta que finalmente fue reducido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  4. 4 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  5. 5 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  7. 7

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  8. 8

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  9. 9

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey