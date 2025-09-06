Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey

La localidad de Portillo ha celebrado hoy a las diez de la mañana su primer encierro por el campo, que se desarrolló sobre su primer ... tramo de forma correcta llegando todos los toros hasta el embudo, encauzándoles por la cuesta de la empedrada, aunque fue en ese momento cuando los tres toros se dieron la vuelta provocando un pequeño caos. Uno de ellos se escapó por la parte trasera de la empalizada, corriendo durante varios minutos por las calles adyacentes hasta que finalmente fue reducido.

Posteriormente, en el toro del cajón una persona de mediana edad resultó herida con dos cornadas cuando intentaba refugiarse en los barrotes verticales. Fue trasladado al Hospital Clínico Universitario y las autoridades decidieron dar por finalizado el festejo, aunque se tenía previsto la suelta de una vaca para después. Un toro de la ganadería de Simón Caminero herrado resultó muy bravo en una suelta que duró poco tiempo por las calles tras ser suspendida por la cogida del aficionado.

En San Miguel del Arroyo el encierro campero se desarrolló con normalidad también hasta la entrada al municipio. Una vez llegaron allí, uno de los toros entró, mientras otro se salió del recorrido rompiendo la valla y accediendo a la Autovía de Pinares, teniendo que ser neutralizado por un colaborador habitual de los encierros antes de que provocara algún accidente.

En el recorrido taurino por la provincia, Nava del Rey celebró el primer encierro de sus fiestas de Los Novillos. A las 11.30 de la mañana comenzó el primer espectáculo taurino con un bonito toro de Caminero que de salida se fijó en los cortadores que lo esperaban a la puerta de corrales, pero que después de dos quiebros cogió calle abajo hasta la plaza de toros. Un segundo novillo del mismo hierro salía después llegando a la plaza de forma rápida e impidiendo ver carreras dado el ritmo que cogió sin el acompañamiento de los mansos. Después llegaría el turno de otros dos toros que también bajaron a calle a mucha velocidad hasta llegar al coso. Una vez acabado el encierro se procedió a la suelta de varias reses en la plaza de toros, viéndose bonitos cortes sin ningún tipo de incidente