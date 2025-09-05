El recorrido de peñas inicia cinco días de fiestas en Villafrechós

Miguel García Marbán Valladolid Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

Villafrechós ya vive sus populares fiestas patronales en honor a la Virgen de Cabo, que se iniciaron este viernes con el tradicional chupinazo que, desde el balcón del Ayuntamiento, fue lanzado por el alcalde, Miguel Ángel Gómez, ante números vecinos y peñistas, muchos disfrazados, dando paso al recorrido de peñas al son de las músicas de la Electrocharanga Lokomotores, una vez más con los mejores temas del pop y rock nacional interpretados de una forma muy fresca y novedosa. Fue el momento en el que las peñas Las Queens, Tolokos, El Copón, S'kso S'kkeo, Khaleesis, El Jaleo, El Kolokon, The Tranka's, Los Cortes, Moretón, Ghetto Sky, Las Pachas, Idoya, Juncal, La Divisa, Ni para ti Ni para mí, La Bakanada o El Aspa, entre otras, abrieron sus puertas para ofrecer una bebida acompañada de algún picoteo. En un gran ambiente festivo, la primera jornada festiva llegó a su fin con la discomovida Alto voltaje

En el saluda del programa de fiestas, el alcalde señala, respecto la celebración de las fiestas de la Virgen de Cabo, que «esta tradición, que nos legaron nuestros mayores, es signo de nuestra identidad. Nos marca el final del ciclo agrícola y el comienzo de otra etapa. Esta ancestral celebración nos convoca a todos y nos hermana con todas las comunidades que desde tiempos inmemorables manifiestan su agradecimiento por los dones de la tierra». Para Gómez, las fiestas de Villafrechós se sustentan en cuatro pilares: la devoción a la patrona, con la misa y la procesión; la vaca enmaromada, las actuaciones musicales y otro tipo de actividades y las peñas, «porque sin la alegría de las peñas, las fiestas serían de otra manera».

La jornada del sábado tendrá su principal actividad en la primera suelta de la vaca enmaromada, que se celebrará a las 18.30 horas. Una vez más, tras el estallido del cohete, cada uno de los astados que salen a la calle desde el toril, situado en el antiguo matadero, recorrerán las calles de Abajo, Alfonso XIII, Santa María, Convento, Rosario, José Antonio, Carrelina y San Pelayo. Las reses de las fiestas de este año llegarán de la ganadería de Pedro Caminero, porque «han dado muy resultado los últimos años», en palabras del alcalde, quien señaló del ganadero que «es alguien muy comprometido, que siempre responde». El domingo tendrá lugar el encierro por el campo; el lunes será el toro enmaromado y el martes, último día de las fiestas, una nueva vaca enmaromada.

Miguel Ángel Gómez aseguró que la vaca enmaromada tiene que ver con la identidad de Villafrechós. De hecho recordó que cuando estuvo 10 años sin celebrarse, «la gente no entendía que una cosa que se había celebrado siempre no se hiciese, porque estaba acostumbrada a verla soltar y que corriese por todos los el pueblo». Una tradición, que después de esa década sin celebrarse, la localidad recuperó con gran alegría en 2008 al conseguir de la Junta de Castilla y León la declaración de Espectáculo Taurino Tradicional. El festejo cuenta al menos con más de 200 años de antigüedad, según lo atestigua el grabado de 1780 que el Ayuntamiento de la localidad presentó para la solicitud de la declaración.

