El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Cuadrado durante el pregón de las fiestas de Villafrechós M.G.Marbán

El pregón del ingeniero José Antonio Cuadrado inicia las fiestas de Villafrechós

Del 5 al 9 de septiembre, un año más, la localidad vivirá los días más importantes del año, en los que la vaca enmaromada volverá a correr por las calles de la localidad

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:18

El amor que tengo a este pueblo y el aprecio que me hacéis sentir cuando estoy aquí hacen imposible rechazar esta distinción, son las palabras ... que el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Antonio Cuadrado pronunció en el inicio del pregón de las fiestas de la Virgen de Cabo, patrona de su localidad natal, Villafrechós. El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Gómez, en su presentación, recordó la importante trayectoria del pregonero en la construcción de distintas autovías en España, así como en países de Latinoamérica como Costa Rica, Chile y Colombia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos policías municipales rescatan a una joven semiinconsciente del Pisuerga
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  4. 4

    Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería
  5. 5

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  6. 6

    El misterio de las cajas con una carta de póquer en la puerta de una peluquería de Valladolid
  7. 7

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  8. 8

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  9. 9 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  10. 10

    La banda del BMW aprovechó los incendios de Zamora para perpetrar más robos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El pregón del ingeniero José Antonio Cuadrado inicia las fiestas de Villafrechós

El pregón del ingeniero José Antonio Cuadrado inicia las fiestas de Villafrechós