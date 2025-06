El Ayuntamiento de Olmedo paraliza las obras de la planta de biogás del polígono

La construcción de una planta de biometanización en el polígono industrial José Antonio González Caviedes, que desde hace unos meses tiene enfrentados al grupo municipal ... Impulsa Olmedo y al equipo de Gobierno del PP, presidido por Myriam Martin, ha dado un giro al decretar el Consistorio este miércoles la paralización de las obras que se llevan ejecutando desde el pasado mes de mayo. La decisión viene a responder a las críticas del partido de la oposición en cuanto a la existencia de distintas irregularidades en la obra.

Tal y como denunció ante la Fiscalía el partido Impulsa Olmedo, cuyo portavoz es Luis José Rodríguez Alfayate, el proyecto presentado no estaba visado, no se había recibido aún informe de Aqualia sobre agua y saneamiento, no tiene autorización de vertido, no cumple el nuevo Reglamento contra Incendios (R.D. 164/2025) y el expediente urbanístico está incompleto y paralizado».

Todo ello al tiempo que presentó un paquete de alegaciones en contra del proyecto y la solicitud a la Alcaldía de celebración de un nuevo pleno extraordinario sobre este caso: «Exigimos explicaciones urgentes y que se depuren responsabilidades. No se puede seguir ocultando información, ni actuando en beneficio de unos pocos mientras se pone en riesgo el interés general y la salud pública. No todo vale. Mientras muchos alcaldes también del Partido Popular de poblaciones de mayor y menor entidad que Olmedo están aprobando medidas contra estas plantas de biogás, aquí se ha puesto alfombra roja, cosa que evidentemente demuestra que alguna razón oculta habrá».

Las obras, pese a la denuncia, habían continuado hasta paralización sin que ninguna empresa del polígono fuera informada oficialmente del proyecto: «Pese a estar justo al lado, lo primero que debían haber hecho era paralizar unas obras que se están ejecutando de forma ilegal; lo segundo era informar con urgencia a todas las empresas y vecinos potencialmente afectados, y lo tercero era asumir errores y dejar de esconderse detrás de más y más informes cuando las decisiones ya están tomadas».

Como respuesta a las críticas, peticiones y alegaciones del grupo opositor, el grupo de Gobierno difundió un escrito remitido por la empresa Acciona relativo a la puesta en marcha de la planta de biogás en Olmedo en el que, además de hacer una descripción de la misma y señalar cómo el proyecto cumple rigurosamente los principios normativos y ambientales que establece la Junta de Castilla y León, destacaban que los residuos que se admitirán en la planta serán materias primas no peligrosas.

Por otra parte, en los últimos días se ha conocido a través Impulsa Olmedo el interés de otras dos empresas por instalar sendas instalaciones de tratamiento de residuos para la producción de biogás en el término municipal de Olmedao, una a poco más de un kilómetro y medio de la paralizada, del otro lado de la carretera Nacional 601, y la otra en las cercanías del barrio anejo de Calabazas, para las que sus promotoras han solicitado al Consistorio los oportunos informes urbanísticos.