Impulsa Olmedo presenta un escrito de alegaciones al proyecto de la planta de biogás

Impulsa Olmedo: «La planta de biogás no tiene licencia urbanística y no podía empezar las obras de forma legal»

La formación asegura que el pasado 5 de mayo solicitó al Ayuntamiento de Olmedo información sobre las licencias urbanísticas que amparaban las obras iniciadas en el Polígono Industrial José A. González Caviedes para la construcción de una planta de biogás. Sin recibir ningún tipo de respuesta. Por otro lado, señalan que el 15 de mayo, la alcaldesa de Olmedo declaró públicamente en El Norte que la planta contaba con la oportuna licencia urbanística. Algo que «es rotundamente falso». Impulsa Olmedo explica que el arquitecto municipal «ha confirmado oficialmente que no existe licencia urbanística concedida. El proyecto presentado no está visado. No se ha recibido informe de Aqualia sobre agua y saneamiento. No tiene autorización de vertido. No se cumple el nuevo Reglamento contra Incendios (R.D. 164/2025). El expediente urbanístico está incompleto y paralizado».