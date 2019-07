El Ayuntamiento de Mojados busca un juez de paz titular y un sustituto Ayuntamiento de Mojados. / R. Jiménez Los interesados en optar a dichos cargos deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de un mes CRUZ CATALINA Martes, 30 julio 2019, 22:14

El Ayuntamiento de Mojados publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del 22 de julio pasado la convocatoria para cubrir las plazas de juez de paz titular y sustituto. Los interesados en optar a dichos cargos deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de un mes a contar desde el día de dicha publicación, en el registro del consistorio la correspondiente solicitud por escrito, cuyo modelo se facilitará en las oficinas municipales.

Entre los requisitos exigidos para optar a dichos cargos, además de acompañar la solicitud con un fotocopia del DNI y un certificado de antecedentes penales, deberán presentar un declaración jurada en la que se haga constar que no está procesado o inculpado por delito doloso, que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, y que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en el articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la corporación municipal en sesión plenaria decidirá y propondrá las personas llamadas a ocupar dichos cargos a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que será quien haga oficial su nombramiento.