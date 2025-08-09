Aguilar de Campos adelanta el encierro por el campo de las fiestas de septiembre

Miguel García Marbán Valladolid Sábado, 9 de agosto 2025, 20:39 Comenta Compartir

Aguilar de Campos celebré este sábado su tradicional encierro por el campo que, como uno de los más madrugadores del norte de la provincia, organizó el Ayuntamiento de la localidad junto con un grupo de jóvenes vecinos y la colaboración de distintas empresas como parte del programa de la semana cultural. Tradicionalmente este festejo se celebraba en la segunda quincena de septiembre con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de las Fuentes, pero se ha adelantado porque en esa época el terreno ya está preparado para la siembra e incluso hay cultivos en el campo.

La jornada, marcada por las altas temperaturas, aunque también por el ambiente festivo, se inició al mediodía con un vermú torero en las piscinas municipales, dando paso a degustación de una sabrosa paella gigante. La tarde se iniciaba con el concierto del grupo flamenco D´Alma, con la colaboración especial de Marlen de Agüita Salá, dando paso a la celebración del encierro campero, en el que el empresario y matador de toros César de Castro Manrique, de Weimar Toros, soltó en el camino de Palazuelo de Vedija dos hermosas vacas bravas, que no tardaron en tomar direcciones diferentes. Unas reses con las que disfrutaron los caballistas con buenas arrancadas. Una de las vacas logró aproximarse al pueblo, aunque el buen hacer de los caballista cambiaron su trayectoria no dejándola llegar a las calles de la localidad. Las altas temperaturas disminuyó la participación de caballistas. Como viene siendo habitual, el encierro fue seguido por cientos de vehículos provocando una gran polvareda.

Tras el festejo, el concierto flamenco del grupo Son de lunares en el salón del baile puso el mejor ambiente festivo, dando paso a una parrillada popular, llegando al final de la jornada con la macrodiscoteca Electromoon, que reunió a cientos de vecinos y visitantes. El encierro campero con el resto de actividades que le rodearon se enmarcaban dentro de la semana cultural de la localidad, que, organizada por el Ayuntamiento, llegará este domingo a su fin con una jornada que se iniciará al mediodía con la misa que se celebrará en la ermita de la Virgen de Fuentes, con bailes de paloteo del grupo de danza de Berrueces en honor a la patrona de Aguilar de Campos. Más tarde, la cofradía titular invitará a un refresco. Por la tarde tendrá lugar en las piscinas la entrega de premios de las olimpiadas. El alcalde, José Luis Collantes, valoró muy positivamente la celebración de la semana cultural con gran éxito de organización y de participación de las actividades organizadas, que «han sido del gusto de todos».