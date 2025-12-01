El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras en la A-11 el pasado verano. Rodrigo Jiménez

Adjudicada por 2,6 millones la actualización del proyecto de la A-11 entre Burgos y Valladolid

El contrato permitirá adecuar los planes de trazado y constructivo de la nueva Autovía del Duero para adaptarlos a la normativa legal y técnica vigentes

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:34

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,6 millones de euros (IVA incluido) el contrato de servicios para la actualización de los proyectos de trazado y constructivos de la Autovía A-11 entre Castrillo de la Vega y el límite provincial de Valladolid, en la provincia de Burgos. El anuncio de esta adjudicación, previamente licitado, será publicado próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Desde el Ejecutivo central subrayan en un comunciado difundido por Ical que la Autovía del Duero constituye el eje vertebrador de gran capacidad de la cuenca del Duero, desde el límite oriental de Castilla y León en Soria hasta la conexión con Zamora y el Norte de Portugal, informa Ical.

El tramo objeto del estudio tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros entre Castrillo de la Vega, donde enlaza con el tramo adyacente de la A-11 Conexión Variante de Aranda con la carretera N-122 en Castrillo de la Vega (actualmente en ejecución), y el límite provincial de Valladolid, donde continuará con el tramo contiguo Límite provincial de Burgos-Quintanilla de Arriba, cuyo proyecto de trazado y constructivo también se actualizará. El presupuesto estimado de las obras en todo este tramo es de 116 millones de euros.

La conexión actual entre los municipios de Quintanilla de Arriba y la localidad burgalesa de Castrillo de la Vega se realiza a través de la carretera convencional N-122. Actualmente, dicha carretera se caracteriza por contar con un tráfico muy elevado de vehículos pesados (en torno al 30 por ciento) que dificulta la circulación, ya que estos circulan a menudo en forma de convoyes.

Esta circunstancia dificulta ciertas maniobras para el resto de los usuarios, como son el adelantamiento y el cruce. Como consecuencia, también se reduce la velocidad de la circulación, incrementando los tiempos y los costes del transporte, y afectando a la seguridad viaria, ya que las grandes dimensiones de los vehículos pesados dificultan o restringen la visibilidad para el resto de los vehículos.

