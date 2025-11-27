El Gobierno mejorará más de 200 kilómetros de carreteras nacionales en Valladolid Licita por más de 16 millones un contrato de conservación de varios tramos en la N-122, la A-11 y la N-601, entre otras vías

El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:37 | Actualizado 15:14h.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó por 16,5 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 203 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Valladolid. La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos más y otra adicional por un máximo de nueve meses.

El contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 203 kilómetros de carreteras del sector número uno de Valladolid, donde se incluyen 74,753 kilómetros de autovía.

En total, se enmarca la A-11, en varios tramos a lo largo de unos 67 kilómetros, entre Tudela de Duero y Valladolid capital; y entre Tordesillas y el límite provincial con Zamora. Se incluyen los tramos actualmente en construcción, como Quintanilla de Arriba- Olivares de Duero y Olivares de Duero- Tudela de Duero.

También se engloba la N-122, entre Nava de Roa y Tudela de Duero; y entre Tordesillas y el límite con Zamora; así como la N-601, entre Puras y Valladolid capital.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación del firme de la vía de servicio en la margen izquierda de la N-601 entre los km 179,300 y 181,100, entre Boecillo y Laguna de Duero, al sur de la capital vallisoletana.

Desde el Ministerio se trabaja para mejorar la movilidad viaria en la provincia de Valladolid. Así, recientemente se ha sometido a información pública el proyecto de actuaciones para reducir el ruido de la autovía A-6 entre Ataquines y Rueda, por 3,2 millones de euros; y se han licitado por 3 millones de euros la construcción de una pasarela peatonal en Boecillo.