Varios vehículos circulan en el vial de acceso a la rotonda de La Cistérniga desde la VA-30, con los bolardos colocados para separar los dos carriles de circulación. Alberto Mingueza

Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles

Los pivotes sirven para delimitar viales y evitar que los vehículos se cuelen en el tramo reservado para el sentido inverso de circulación

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:31

Operarios del servicio de conservación de carreteras han instalado este martes y miércoles unos pivotes para delimitar los carriles de circulación en los accesos a ... las rotondas de La Cistérniga con el objetivo de mejorar la seguridad vial en un punto conflictivo para el tráfico en la provincia. Los bolardos (de color verde) se han colocado entre los viales (tanto de acceso como de salida) que comunican las rotonda con la VA-30 (la ronda exterior) y en aquellos tramos en los que coinciden ambos sentidos de circulación para evitar, por lo tanto, la invasión del carril contrario.

