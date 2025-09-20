Accidentada jornada de encierros con heridos en Mayorga, Palazuelo y Santa Eufemia Un hombre de 82 años que se encontraba en su huerto fue golpeado por un novillo que escapó del recorrido mayorgano

M. G. Marbán y M. Á. Rochas Sábado, 20 de septiembre 2025

Septiembre es, por antonomasia, el mes de los festejos taurinos en muchas fiestas patronales de pueblos como los de la Tierra de Campos de Valladolid, donde se celebraron varios en la tarde de este sábado con gran participación, pero también con el resultado de varios heridos en algunos de ellos.

Es el caso del encierro que se celebró por el campo de Mayorga (con astados de la ganadería de Rodolfo Gallego), donde uno de los novillos se salió de su recorrido y acabó embistiendo a un vecino de 82 años que estaba en su huerta. Fue rápidamente ayudado por varios corredores que pudieron deshacerse del novillo, pero el hombre recibió un duro golpe. Tuvo que ser trasladado al centro de salud del municipio, quedando todo finalmente en un gran susto.

Otro de los festejos que resultó con incidentes fue la suelta de la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija (con ganadería de Toros Weimar). Fue el municipio donde se produjeron incidentes de mayor consideración, con varias personas heridas por los animales.

El primero en saltar a la calle arremetió contra los aficionados sin darles apenas tiempo a reaccionar. Tres personas resultaron cogidas con diversos golpes y heridas, teniendo que ser una de ellas trasladada al Hospital Clínico Universitario.

Una mujer resultó herida con un corte en una ceja y otro en el costado. Un hombre sufrió también un corte en una pierna con diversos traumatismos y otro corte en el cuello. También necesitó varios puntos de sutura en una mano. El tercer herido tuvo que ser atendido de una dislocación de hombro. Algunos participantes más sufrieron contusiones leves.

En Santa Eufemia del Arroyo , donde se celebró el encierro por el campo, una persona resultó cogida por un novillo del Raso de Portillo.