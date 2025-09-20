Un novillo golpea a un hombre en el encierro por el campo de Mayoga

Mayorga es una localidad de gran tradición en los festejos taurinos, que se celebran desde hace 500 años, según atestigua un documento de 1503 del ... archivo municipal en el que se dice que en la villa se había corrido un toro, mientras que en el año 1762 se hizo oficial celebrar dos corridas de toros en honor de Santo Toribio. Por eso, en las fiestas patronales en honor al patrón, los festejos taurinos, con una gran variedad, tienen un gran protagonismo, componiendo un particular programa que tiene su mayor emblema en la plaza de toros portátil de forma cuadrangular que cada año se monta en la plaza de España. Un programa taurino que cada año se inicia con el encierro por el campo, que, un año más, tuvo lugar este sábado, en el anterior al 26 de septiembre, cuando arranquen las fiestas con el chupinazo y el desfile de peñas.

A media tarde, en la zona de La Zamorana, a la altura del majuelo de Castilleja, el empresario y matador de toros Jorge Manrique soltaba dos bravos novillos de la ganadería de Rodolfo Gallego (San Román de Hornija), con la presencia de numerosos caballistas. Los dos astados, tras buenas carreras, fueron conducidos junto a los bueyes por el buen hacer de los caballistas hasta el pueblo, siendo uno de ellos encerrado tras recorrer las talanqueras de la calle Derecha y el otro recogido en la cuesta del río. Durante el festejo, uno de los novillos se salió del recorrido y embistió a un vecino que se encontraba en su huerta, siendo trasladado hasta el centro de salud de la localidad, aunque todo se quedó en un buen golpe y el susto.

Una vez más, cientos de personas, en distintos tipos de vehículo, siguieron las incidencias del festejo. Más tarde, fue soltado el novillo que se logró encerrar y una vaca, por separado, en la calle Derecha, con gran número de corredores y espectadores. La tarde continuó con recorrido con la charanga Los Duendes por las principales calles de la localidad, poniendo el mejor ambiente festivo, que tuvo su mejor final en la plaza de toros con la macrodiscoteca Fanática By Mystica Urban.

La segunda cita del particular programa de festejos taurinos mayorganos de sus fiestas tendrá lugar este domingo, a las 18.00 horas, con la celebración en la plaza de toros el XXI Concurso de Cortes Villa de Mayorga, que contará con reses de la ganadería de Rodolfo Gallego (San Román de Hornija) y algunos de los mejores cortadores del momento. El resto de festejos taurinos lo compondrán el encierro al estilo de Mayorga del día 26 de septiembre, declarado Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León; la gran novillada del día 28 con los novilleros Alejandro González, Álvaro Briones, Noé García y Diego Ortega, y la novillada mixta del día 29, con el rejoneador Adrián Venegas y los novilleros Héctor Murcientes y Adrián Gabella. Sin olvidar el gran prix de peñas del día 30, la suelta de vaquillas y capeas de los días 28, 29 y 30, y los distintos traslados de las reses desde de los corrales a la plaza de toros y su regreso.