Los caballos condujeron a los novillos junto a los bueyes para ser encerrados Rubén San Cirilo
Valladolid

Un novillo golpea a un hombre en el encierro por el campo de Mayoga

El vecino, que se encontraba en su huerta, fue trasladado al centro de salud, aunque todo quedó en un buen susto y un gran golpe. Este domingo tendrá lugar en la plaza de toros el concurso de cortes

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:58

Mayorga es una localidad de gran tradición en los festejos taurinos, que se celebran desde hace 500 años, según atestigua un documento de 1503 del ... archivo municipal en el que se dice que en la villa se había corrido un toro, mientras que en el año 1762 se hizo oficial celebrar dos corridas de toros en honor de Santo Toribio. Por eso, en las fiestas patronales en honor al patrón, los festejos taurinos, con una gran variedad, tienen un gran protagonismo, componiendo un particular programa que tiene su mayor emblema en la plaza de toros portátil de forma cuadrangular que cada año se monta en la plaza de España. Un programa taurino que cada año se inicia con el encierro por el campo, que, un año más, tuvo lugar este sábado, en el anterior al 26 de septiembre, cuando arranquen las fiestas con el chupinazo y el desfile de peñas.

