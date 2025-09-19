Alberto Pérez pide en Mayorga dar un paso más ante la despoblación

Mayorga inició este viernes oficialmente las fiestas patronales en honor a Santo Toribio de Mogrovejo con el pregón, que pronunció en la Casa de Cultura, ... ante numerosos vecinos y allegados, el periodista, natural de la localidad, Alberto Pérez Castellanos, quien convirtió su intervención en una decidida llamada a que los vecinos den un paso más ante la despoblación, a pesar de que le hubiera gustado «hacer de la añoranza y la nostalgia que sentimos aquellos que nos criamos aquí y que el futuro, por estudios y trabajo, nos alejó, el hilo conductor de estas palabras».

Aunque el pregonero reconoció no tener «unas palabras mágicas ni una receta magistral» para convertir a Mayorga de la noche a la mañana en una gran villa pujante, sí que animó a todos los mayorganos a «dejar de pensar en su propio bien olvidando que todos somos piezas de un dominó, que si caemos tumbaremos a las demás». De esta forma, cada 27 de septiembre, en vez de lamentarse de que en octubre «nuestro pueblo pase casi a hibernar, que cada vez haya menos niños y más mayores», se pueda charlar con alegría extra «por llegar a unas fiestas más con la felicidad de ver cómo Mayorga crece en todos los sentidos».

Un progreso que Pérez Castellanos hizo descansar en proyectos que «creen empleos de calidad y atractivos para que pocos o ninguno se vaya obligado, que quien decida seguir su futuro en otra parte sea por puro convencimiento y no por necesidad; que otros puedan volver y algunos más quieran venir». Pero también que «desde el trabajo más pegado a la tierra al más alejado se busque un mayor beneficio comunitario y que eso dé oportunidades a todos los demás, que se genere un valor añadido desde esa actividad primaria pasando por la industrial y llegando a los servicios; y con inversiones que redunden en toda la población». En este sentido alentó a que en estos tiempos en los que tanto se habla de la inteligencia artificial, «aprovechemos nuestra inteligencia natural para dar pasos hacia la modernización pero sin perder nuestra esencia».

En su particular y vitalista alegato, el pregonero animó a ser «esa auténtica red social que siempre ha sido la convivencia y seamos atrevidos como fue nuestro patrón», del que ensalzó su forma de hacer las cosas, «con arrojo, con mucho esfuerzo, con valentía, con una decisión inquebrantable, y sobre todo, con una humanidad desbordante que ahora escasea», porque «no hace falta que recorramos la península acumulando estudios como hizo Santo Toribio ni que crucemos el océano Atlántico para desvivirnos por una misión». Un ejemplo que puede servir de ayuda para que las próximas generaciones sigan reuniéndose a festejar la vida en una Mayorga próspera «es tener su espíritu de servicio hacia los demás».

Junto a la necesidad de dejar el egoísmo de lado y hacer que «el espíritu de hermanamiento de las fiestas inunde los actos el resto del año», el periodista mayorgano animó a «dar un paso más y demostrar que el amor por ese pasado y presente es buscar que Mayorga tenga un largo y brillante futuro». Además, para hacer frente a «un individualismo que no para de crecer y un aislamiento», Pérez Castellanos propuso para las fiestas «parar unos segundos y sentir esa comunión de la que disfrutamos en esos instantes». Abrazar ese sentimiento es «el mejor homenaje para nuestros vecinos que ya no están entre nosotros y que lucharon por su pueblo dando lo mejor de cada uno por los demás».

El final del pregón llegó haciendo ver que la financiación y la burocracia no pueden ser una traba que «nos frene antes de querer proyectar algo que redunde en el beneficio de todos, porque el beneficio de los mayorganos será el beneficio de Mayorga, será el mejor homenaje para la memoria de todos los que ya no pueden disfrutar de las fiestas ni de su pueblo».

Tras el pregón, se llevó a cabo la proclamación de las jóvenes mayorganas Lara Valdivieso, Carla Marcos y Yohana Rodríguez como festeras de 2025. Este sábado, a la 17.00 horas, comenzará el encierro por el campo, y el domingo, a las 18.00 horas, se celebrará el XXI Concurso de Cortes Villa de Mayorga. Será el vienes cuando, a media tarde, tenga lugar el inicio oficial de las fiestas con el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento. Poco después, empezará el desfile de peñas, que llenará la calle Derecha, antes de que se celebre el primer encierro al estilo de Mayorga, declarado de Interés Turístico Regional.