El periodista Alberto Pérez durante el pregón de las fiestas de Mayorga Rubén San Cirilo

Alberto Pérez pide en Mayorga dar un paso más ante la despoblación

El periodista, natural de la localidad, pregonó las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo, que este sábado celebrarán el encierro por el campo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:40

Mayorga inició este viernes oficialmente las fiestas patronales en honor a Santo Toribio de Mogrovejo con el pregón, que pronunció en la Casa de Cultura, ... ante numerosos vecinos y allegados, el periodista, natural de la localidad, Alberto Pérez Castellanos, quien convirtió su intervención en una decidida llamada a que los vecinos den un paso más ante la despoblación, a pesar de que le hubiera gustado «hacer de la añoranza y la nostalgia que sentimos aquellos que nos criamos aquí y que el futuro, por estudios y trabajo, nos alejó, el hilo conductor de estas palabras».

