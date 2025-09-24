El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Autoridades durante la festividad de La Merced en la prisión de Villanubla.

Autoridades durante la festividad de La Merced en la prisión de Villanubla. Alberto Mingueza
Día de la Merced

La prisión de Valladolid celebra sus cuatro décadas tras un año de «importantes cambios»

El acto, en el que se ha reconocido a los trabajadores penitenciarios y al tercer sector, ha sido la primera aparición pública de Nuria Rubio, nombrada directora de la prisión el pasado mes de marzo tras el cese de su antecesor por la fuga del narco extremeño Ángel Benito

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:12

Puertas abiertas en la prisión de Valladolid. El penal ha acogido este miércoles la celebración del Día de la Merced, patrona de los cautivos y ... de las prisiones, con un acto institucional que se celebra cada 24 de septiembre y que este año ha tenido la particularidad de caer en fecha redonda, pues se conmemoran también los 40 años de la apertura del centro penitenciario, en un año marcado además por profundos cambios.

