Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Instalaciones cárcel de Valladolid, en Villanubla. Carlos Espeso

Una plaga de chinches cierra 14 celdas de la cárcel de Valladolid

En total, nueve presos han tenido que ser trasladados del módulo 1 al módulo 4 del centro penitenciario situado en Villanubla

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:48

«No es algo inusual y en el caso de la cárcel de Valladolid están poniendo los medios necesarios para solucionarlo», admiten fuentes penitenciarias en ... alusión a la plaga de chinches que desde hace varias semanas ha obligado a hacer cambios en la distribución de los presos para proceder a los tratamientos específicos que permitan poner una solución al problema.

