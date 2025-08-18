Una plaga de chinches cierra 14 celdas de la cárcel de Valladolid

«No es algo inusual y en el caso de la cárcel de Valladolid están poniendo los medios necesarios para solucionarlo», admiten fuentes penitenciarias en ... alusión a la plaga de chinches que desde hace varias semanas ha obligado a hacer cambios en la distribución de los presos para proceder a los tratamientos específicos que permitan poner una solución al problema.

La presencia de chinches en el interior de las celdas obligó precisamente a clausurar un total de 14 de las 72 celdas con las que cuenta el módulo 1 del centro penitenciario. «De este modo, se ha trasladado a un total de nueve presos de donde se encontraban al módulo 4, en el que conviven los presos de mejor comportamiento». Estos traslados no han generado conflicto alguno«, detallaban las mismas fuentes.

Estos molestos insectos, que son difíciles de exterminar y pese a que no transmiten enfermedades pueden provocar reacciones alérgicas y cutáneas potencialmente graves, han llegado además a una de las galerías del módulo 7 de la prisión, aunque en este caso no ha sido necesario el traslado de reclusos por su presencia. El resto de módulo penitenciarios (hay un total de 10 en toda la instalación) no ha sufrido cambio alguno.

Desde instituciones penitenciarias explican que «desde el primer momento que se tuvo constancia de la presencia de chinches en la cárcel se puso en marcha el protocolo establecido para estos casos». Así, una empresa especializada en la erradicación de estos insectos ha intervenido ya en las instalaciones afectadas, «tanto en las celdas donde se había comunicado que había chinches como en las contiguas para garantizar la efectividad del tratamiento que concluye este miércoles».