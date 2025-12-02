La prevención, la mejor estrategia para vivir mejor y reducir el riesgo cardiovascular

Andrea Díez Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 23:57 Comenta Compartir

La clave está en cuidarse a tiempo para disfrutar de una mejor calidad de vida. Así que acudir a revisiones médicas de forma periódica es importante. Una recomendación sobre la que insistieron los doctores Miriam Cimas y Raúl Rodríguez en sus intervenciones en el Aula de Salud Recoletas, que en esta ocasión se centró en el 'Riesgo Cardiovascular: Prevenir para vivir mejor'. El encuentro, organizado por El Norte de Castilla y Grupo Recoletas Salud en el centro cultural San Agustín, contó con la participación de dos de los médicos internistas del Hospital Recoletas Salud Campo Grande que forman parte de este equipo.

En primer lugar, la doctora Cimas expuso los conceptos básicos para entender en qué consiste el riesgo cardiovascular. «Es la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad cardiovascular en un período de tiempo determinado», explicó, y recordó que «las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España y el resto de países desarrollados». Afectan a las arterias del corazón pero también al resto del organismo como el cerebro o los riñones, entre otros.

«Los factores de riesgo cardiovascular los hay modificables y no modificables. Los modificables son aquellos sobre los que debemos actuar», apuntó la doctora. En esta última categoría se agrupan la hipertensión arterial, el aumento de colesterol, diabetes, sobrepeso y obesidad, sedentarismo, tabaquismo, ansiedad y estrés. «Los factores que no podemos cambiar son la edad, sexo, raza y antecedentes familiares», detalló. Seguidamente presentó las escalas SCORE2 y SCORE2-OP, que permiten calcular el riesgo cardiovascular a partir de los cuarenta y hasta los noventa años, tanto en hombres como en mujeres.

Por su parte, el doctor Raúl Rodríguez profundizó en los aspectos que rodean a la hipertensión, uno de los factores modificables citados anteriormente. «Es una enfermedad generalmente asintomática y que, en casos severos, puede producir dolores de cabeza, mareos o visión borrosa». Aunque es más frecuente en hombres que en mujeres, «aproximadamente tres de cada diez adultos mayores de treinta años españoles son hipertensos». En esa misma proporción se mantienen los pacientes que no han sido diagnosticados, y entre quienes sí conocen su situación y reciben tratamiento, solo el 33% de los varones y el 49% de las mujeres tienen la tensión arterial bien controlada. «El 48% de los pacientes que acuden a las consultas de Atención Primaria padecen hipertensión», indicó.

La presión arterial

El doctor Rodríguez explicó las distintas formas de medir la presión arterial desde el método manual (auscultatorio), hasta los tensiómetros digitales. «Son fáciles de usar en casa y recomendados para autocontrol, siempre que estén validados y calibrados. Los modelos para el brazo son más fiables que los de la muñeca», aconsejó. También mencionó el monitoreo-ambulatorio de presión arterial y los relojes inteligentes o pulseras de actividad, «con resultados poco fiables, solo estimaciones». Para el doctor Raúl Rodríguez, «la presión arterial alta es muchas veces la primera ficha del efecto dominó que tiene consecuencias devastadoras». Entre ellas, enumeró el derrame cerebral, la pérdida de visión, la insuficiencia cardíaca, el ataque cardiaco, la insuficiencia renal y la disfunción sexual. El doctor Rodríguez abogó por una dieta saludable con la reducción del consumo de sal, ejercicio regular de unas dos horas y media semanales, control del estrés y evitar el consumo de tabaco y alcohol. Para concluir, insistió en que la prevención pasa por la adopción de hábitos saludables y chequeos médicos regulares, «una vez diagnosticada, la hipertensión es una condición manejable con el enfoque adecuado».

Factores de riesgo vascular

A continuación, la doctora Cimas retomó su intervención para profundizar sobre la diabetes. «Es un grupo de enfermedades caracterizadas por hiperglucemia crónica que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares». Explicó su clasificación según el tipo: DM1, DM2, gestacional u otros tipos específicos, y manifestó que el diagnóstico se realiza a partir de los niveles de glucosa en plasma y de la hemoglobina glicosilada. Además, habló sobre la prediabetes y la resistencia a la insulina que se produce «cuando células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente».

Para el cribado o screening, que permite detectar enfermedades de forma precoz, la médico internista, comentó algunos de los factores que se tienen en cuenta en el caso de la diabetes, como la edad, a partir de los cuarenta y cinco años; el sobrepeso, cuando el índice de masa corporal supera los 25kg/m2; el estilo de vida sedentario; el historial de enfermedad cardiovascular o el síndrome del ovario poliquístico, entre otros. En cuanto al colesterol como factor de riesgo la doctora abordó la dislipemia, «una alteración de los niveles de grasas en la sangre», que puede provocar asteroclerosis y esteatosis hepática. En este caso, el tratamiento recomendado combina dieta y ejercicio, «son fundamentales», también hay suplementos dietéticos y fármacos. «Es importante determinar nuestro riesgo vascular, porque lo más importante es prevenir para vivir mejor», concluyó.