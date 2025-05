El periodista y sacerdote vallisoletano Antonio Pelayo, 'Premio de Honor Vicente Ballester' Onda Cero Valladolid 2025

El Norte Valladolid Miércoles, 21 de mayo 2025, 18:04 Comenta Compartir

El galardón especial de este año de la cadena radiofónica en Valladolid, el 'Premio Honorífico Vicente Ballester', que lleva el nombre del que fuera durante muchos años «la voz de Onda Cero Valladolid», recae en esta edición en el periodista y sacerdote vallisoletano Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 Televisión en Roma.

Onda Cero ha escogido a Pelayo, de 81 años, porque lleva el nombre de Valladolid a todos los rincones y porque a lo largo de su carrera profesional no ha olvidado sus raíces vallisoletanas y siempre que se le ha requerido se ha involucrado con la ciudad que le vio nacer. Así lo demuestra su colaboración con la Seminci, o su participación en diversos actos de la Semana Santa vallisoletana, de la que ha sido pregonero. Antonio Pelayo se ha mostrado orgulloso de este reconocimiento: «Los premios que son más gratos son los que no se piden ni se buscan. Por esa razón me agrada mucho recibir este premio en Valladolid, la ciudad que me vio nacer y a la que vuelvo siempre con gran placer. No me enorgullezco de nada, he cumplido lo mejor que he podido con mi doble vocación, sacerdote y periodista, y tengo mucho que agradecer a todos los que me han ayudado a lo largo de todos estos años», ha sentenciado.

Nueve categorías premiadas

El Grupo Helios – sociedad que, en sus más de 120 años de historia en Valladolid, se ha consolidado como un referente en mermeladas, conservas y salsas- ha sido reconocida como Mejor Empresa en los Premios de Onda Cero Valladolid. El jurado ha destacado que «en este tiempo ha mantenido su espíritu familiar y humilde, con los valores del esfuerzo y la constancia como piedras angulares». Además, se ha destacado que el Grupo Helios haya apostado por la provincia donde ha mantenido su producción generando empleo y riqueza local.

Por su parte, el Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y Especialista de referencia en Cardiología Infantil, Fernando Centeno, es el premiado en la categoría de Salud por su vocación de servicio y su excelente trayectoria centrada en la salud de los más pequeños con destacados logros e hitos a lo largo de su carrera. En concreto el jurado ha destacado que Centeno puso en marcha, en 2015, el banco regional de leche materna de Castilla y León y la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos de nuestra Comunidad.

Los premios ponen también el foco en la Ciencia y T, categoría en la que se premia a Tomás Vega, doctor por la Universidad de Valladolid y coordinador técnico de la Red Centinela de Castilla y León. Un modelo –«uno de los mayores logros científicos de Castilla y León» como ha señalado el jurado- que se ha extendido al resto de Comunidades Autónomas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha tomado como referencia el Método de las Epidemias Móviles, que permite conocer, a través del análisis y procesamiento de datos, el inicio de las epidemias causadas por la gripe u otro virus respiratorio, así como su incidencia y su intensidad.

El jurado de los premios de Onda Cero Valladolid ha querido reconocer en la categoría Compromiso Social a toda la sociedad vallisoletana en general por su respuesta ante los efectos causados por la DANA principalmente en la Comunidad Valenciana. El jurado ha querido personificar este premio en tres de estos vallisoletanos que se trasladaron a Valencia en esos primeros días y en los siguientes: José Gaitán y Asociados, constructor vallisoletano que dejó la obra durante esos días para ayudar en Catarroja; en Jacob García, un mecánico de Cigales que se desplazó a la zona afectada y donó bicicletas restauradas por el mismo; y en Ángela Busnadigo y Carmen Yagüe quienes viajaron hasta Valencia en más de tres ocasiones para ayudar en labores de limpieza, reparto de productos e incluso de juguetes para que los más pequeños de las zonas afectadas tuvieran una Navidad lo más normalizada posible.

Por su parte el joven vallisoletano Mario Martín Gilsanz, de 28 años, ha sido distinguido con el premio Onda Cero Valladolid en la categoría 'Jóvenes Valores'. Martín Gilsanz estudió Historia y cuenta además, con un grado en Teología de cinco años en los Agustinos Filipinos. En la capital italiana estudió un máster de dos años en Teología Moral, ha hecho cursos de doctorado y otros de arqueología cristiana. En la actualidad es el vicario parroquial más joven de la provincia atendiendo las parroquias de 17 pueblos. El jurado ha destacado su compromiso, en especial con el medio rural, a cuyos ciudadanos dedica su tiempo, escuchando, acompañando en momentos de dificultad y sobre todo en aquellos casos de soledad.

El premio Sostenibilidad y Medio Ambiente ha recaído en la Escuela Municipal de Jardinería, Medio Ambiente y Renaturalización Urbana que nace fruto del proyecto Germina'VA'. Una iniciativa premiada por apostar por la formación en materia de la sostenibilidad y por explorar las posibilidades que ofrece el medio ambiente desde un punto de vista de la empleabilidad. Y es que esta escuela promoverá la inserción laboral de personas desempleadas en el mercado de trabajo en el sector medioambiental.

En la categoría de Cultura el premio ha recaído en el Padre Blas Sierra, director desde 1978 del Museo Oriental de Valladolid -la más completa colección asiática en España- y experto en arte y etnología de China, Japón y Filipinas. El jurado ha destacado que ha sabido acercar Oriente a Occidente. «Por preservar y sacar adelante un proyecto museístico a lo largo de los años y por su labor divulgativa entre los más jóvenes«, refleja el acta.

Por su parte, la Semana Santa vallisoletana ha sido la premiada en la categoría de Turismo, por ser el principal acontecimiento cultural, religioso y de atracción turística de la ciudad. «Además del valor artístico y catequético de su imaginería religiosa, la Semana se caracteriza por la devoción, sobriedad, silencio y respeto de los cofrades y el público. Todo ello ha hecho que la Semana Santa y sus cofrades lleven el nombre de Valladolid a todos los rincones del mundo» ha señalado el jurado.

En la categoría de deportes el jurado ha seleccionado al que ha sido gerente de la Fundación Municipal de Deportes en los últimos 37 años, Borja Lara, como merecedor del premio. Lara, tal y como ha señalado el jurado ha sido «el gran impulsor del deporte vallisoletano a nivel institucional». Un trabajo que como se ha significado ha desempeñado su trabajo con alcaldes y concejales de distinto signo político.

Los integrantes del jurado han sido: el director de Onda Cero en Castilla y León, Luis Cañón; el subdelegado del Gobierno de España, Jacinto Canales; la delegada Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Labarga; y la responsable de Relaciones Institucionales de CEOE Valladolid, Noemí García.