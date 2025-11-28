El peculiar motivo por el que al de 'el medio de Los Chichos' le llamaban Jero La ciudad de Valladolid ha inaugurado un paseo homenajeando al artista en el barrio que le vio nacer

Juan Antonio Jiménez Muñoz, más conocido como 'el del medio de Los Chichos' fue un compositor y cantante nacido en Valladolid que saltó a la fama como vocalista del trío rumbero Los Chichos entre los años 70 y 80.

Una infancia en Valladolid que hoy recuerda una calle con su nombre

Desde hoy, el artista (que falleció en 1995, a los 44 años) cuenta con una calle que lo homenajea en su barrio natal: el paseo Juan Antonio Jiménez 'Jeros', inaugurado en La Victoria, donde el cantante vivió parte de su infancia.

Precisamente, Jiménez Muñoz nació el 29 de marzo de 1951 en el número 49 de la calle Fuente el Sol, donde vivió hasta el fallecimiento de su padre (de quien heredó su pasión por el flamenco), momento en el que la familia se mudó a El Pozo del Tío Raimundo, en Madrid.

¿De dónde surgen los apodos Jero, Jeros o Ajero?

Durante aquellos primeros años en la capital, la familia vivió de la venta ambulante de ropa y ajos. Esta actividad, precisamente, fue la que le acabó bautizando al pequeño Juan Antonio con el apodo de 'El ajero', mote que el artista acabaría acortando más tarde para utilizarlo como nombre artístico.

Más de 22 millones de álbumes vendidos

A sus 21 años, Jero se subió por primera vez a un escenario en la sala Elektra de Vigo. El concierto fue un éxito, y sirvió como precedente para nuevos contratos, como el firmado con Philips, para convertirse en integrante de Los Chichos, uno de los grupos con más ventas de la historia de la música en España: más de 22 millones de álbumes.

Trayectoria en solitario bajo el nombre de Jeros

Años más tarde, según explica la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en su página web, en el año 1989 Jero salió de Los Chichos y decidió emprender carrera en solitario, a partir de entonces bajo el apelativo de Jeros.

Quienes le trataron recuerdan a Juan Antonio Jiménez como un hombre reservado y de gran generosidad, estrechamente vinculado a su barrio. Tras alcanzar el éxito, padeció diversos problemas de salud mental y se quitó la vida en 1995 a los 44 años.

Disco 'Homenaje a Jeros'

A principios de marzo de 2001, su hijo y José Miguel Carmona, junto a diferentes artistas (como Alejandro Sanz, Jarabe de Palo, Lolita Flores y los actuales Chichos) pusieron la voz al disco 'Homenaje a Jeros', conformado por 13 canciones en homenaje póstumo.