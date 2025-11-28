El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jero, en el medio, en una de las imágenes más conocidas de Los Chichos. forojerista.es

Jero, el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid

El paseo Juan Antonio Jiménez 'Jeros' se localizará en La Victoria, barrio en el que nació y vivió parte de su infancia y juventud

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:25

Juan Antonio Jiménez Muñoz 'Jero', el del medio de Los Chichos, ya tiene su calle en Valladolid. El Ayuntamiento ha anunciado este viernes que dedicará un espacio urbano al artista como reconocimiento «a su trayectoria, vinculación con la ciudad y su legado cultural». En concreto, el tramo bautizado como paseo Juan Antonio Jiménez 'Jeros' se localizará en el barrio de La Victoria, territorio en el que nació y vivió parte de su infancia y juventud.

«Valladolid honra así a uno de sus hijos más ilustres», ha afirmado el alcalde, Jesús Julio Carnero, al tiempo que ha añadido que de esta manera «no solo rendimos homenaje a un artista cuya música marcó varias generaciones, sino que reconocemos la mirada, la voz y la cultura de la comunidad gitana, que ha enriquecido nuestra ciudad y nuestro país».

El nuevo paseo discurre en un entorno vinculado a la historia personal de Jero, pues su domicilio familiar estaba en la calle Fuente el Sol, muy próxima al paseo que ahora lleva su nombre. Además, justo al lado se encuentra el parque Paciano Martínez, un espacio con el que el artista mantuvo un vínculo especial, pues formaba parte de su entorno habitual.

«Queremos que este paseo sea un lugar de memoria y orgullo, un pequeño homenaje permanente a su talento, a su historia personal y al barrio que lo vio nacer. Que quienes paseen por allí recuerden a Jeros, su vida, su música y su legado», ha subrayado el regidor.

Este reconocimiento -señalan fuentes municipales- adquiere una dimensión adicional en 2025, con la conmemoración del 600 aniversario de la llegada a España del Pueblo Gitano. «La decisión adquiere especial trascendencia este año, en el que conmemoramos seis siglos desde la llegada a España del Pueblo Gitano. Con gestos como este, Valladolid reafirma su compromiso con la diversidad, la memoria y la justicia cultural», ha concluido.

