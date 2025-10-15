El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios niños aprenden a realizar una reanimación cardiopulmonar en un taller Marta Moras

Valladolid

¿Qué hacer ante un paro cardiaco? Especialistas del Clínico enseñarán pautas de reanimación en la Plaza Mayor

Acercarán a los ciudadanos una técnica sencilla en un taller gratuito organizado para este jueves con motivo los días mundiales de la Anestesiología y de la Reanimación Cardiopulmonar

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:18

Comenta

«La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que cualquier persona puede aprender y que literalmentepuede marcar la diferencia entre la vida y la muerte». ... Esther Gómez, doctora del Servicio de Anestesiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y coordinadora del taller que mostrará en la Plaza Mayor de Valladolid este jueves cómo hacer las maniobras de resucitación, defiende la idoneidad de que la población en general acceda a una formación que cualquier persona sin conocimientos sanitarios puede aprender: «Nuestro objetivo es que ningún vallisoletano se quede sin saber qué hacer ante una emergencia cardíaca».

