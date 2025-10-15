¿Qué hacer ante un paro cardiaco? Especialistas del Clínico enseñarán pautas de reanimación en la Plaza Mayor

«La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que cualquier persona puede aprender y que literalmentepuede marcar la diferencia entre la vida y la muerte». ... Esther Gómez, doctora del Servicio de Anestesiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y coordinadora del taller que mostrará en la Plaza Mayor de Valladolid este jueves cómo hacer las maniobras de resucitación, defiende la idoneidad de que la población en general acceda a una formación que cualquier persona sin conocimientos sanitarios puede aprender: «Nuestro objetivo es que ningún vallisoletano se quede sin saber qué hacer ante una emergencia cardíaca».

En España 30.000 paradas cardiacas se producen anualmente en el país fuera de un centro hospitalario y estas personas pueden salir adelante si alguien les practica una maniobra de reanimación cardiopulmonar.

El 16 de octubre se celebra el Día mundial de la Anestesiología y el de la Parada Cardiaca y los especialistas del Hospital Clínico Universitario trasladan a la calle parte de su actividad a través de un taller de reanimación cardiopulmonar abierto a la ciudadanía que pone en marcha el con el grupo de investigación Biocritic, la Universidad de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud (IECSCYL).

En España se producen cada año más de 30.000 paradas cardíacas extrahospitalarias. Sin embargo, solo una de cada cinco personas recibe maniobras de reanimación antes de la llegada de los servicios de emergencia, y la formación en RCP básica puede triplicar las posibilidades de supervivencia si se inicia de forma inmediata.

Durante la jornada, profesionales del Servicio de Anestesiología, miembros del grupo Biocritic y docentes de la Universidad de Valladolid ofrecerán demostraciones prácticas, talleres interactivos y simulaciones reales, para que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos previos, pueda aprender cómo actuar ante una parada cardíaca: reconocer la situación, alertar a los servicios de emergencia y comenzar las compresiones torácicas.