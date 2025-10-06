Crecen las hospitalizaciones con Medicina Interna, Trauma y Cirugía concentrando los ingresos

Los ingresos hospitalarios en los catorce centros públicos con los que Sacyl da servicio a la población del Castilla y León siguen una progresión ascendente. ... Los profesionales que trabajan en las plantas de hospitalización atendiendo a 242.127 personas en 2024, de las que recibieron el alta para volver a su domicilio o continuar los cuidados en otros centros 228.199 pacientes y fallecieron 13.928. Como es de esperar, el mayor número de muertes en hospitales se produce a partir de los 75 años en adelante, aunque el año pasado hubo 24 bebés de menos de un año que no pudieron superar el problema de salud que llevó a su hospitalización, a los que se suman 16 niños de 1 a 14 años.

Gravedad extrema 9.150 Pacientes Afrontaban una situación de salud de riesgo extremo, la mayoría por infecciones pulmonares (1.121), sepsis (928) o enfermedad pulmonar obstructiva (639, de los que 459 eran hombres). Este nivel de gravedad extrema se dio también en tres parturientas

Esas cifras, recogidas en la estadística sobre el conjunto básico de datos hospitalarios que acaba de publicar la Consejería de Sanidad de la Junta, reflejan un incremento del 4,1% respecto de 2023. Con tres servicios en los que recalan casi una de cada dos personas (el 44,4%), que son Medicina Interna, Cirugía General y Traumatología. Por habitaciones de estas tres especialidades pasaron el año pasado 55.343, 28.528 y 23.437 cuyo tratamiento abordaron, respectivamente, internistas, cirujanos y traumatólogos.

Ampliar Área de consultas del Hospital Universitario Río Hortega. A. Mingueza

Son cifras recogidas en un informe anual que radiografía los procesos atendidos en el área de hospitalización y en la asistencia ambulatoria especializada. Esta última, que abarca procedimientos quirúrgicos que actualmente no requieren ingresos hospitalarios, es un ámbito en expansión, más con el avance en la cirugía robótica. Son estadísticas que recogen el número de ingresos, el diagnóstico principal y otros secundarios de los pacientes, los días de hospitalización, la gravedad, la edad, el modo de acceso, las altas y el destino después del hospital. Muestran tendencias que permiten facilitar la organización de recursos sanitarios en los hospitales e incluso «relacionar el consumo de recursos con la complejidad de los pacientes atendidos».

«Las enfermedades del aparato respiratorio, junto con las del aparato digestivo y las del aparato circulatorio son las principales causas de ingreso en los hospitales públicos de Castilla y León», recoge el informe. Las primeras suponen el diagnóstico principal en el 15% de las llegadas a planta de pacientes; las segundas, el 14,5%; y las terceras, el 13,5%. Destacan en los datos de 2024 el descenso de las hospitalizaciones por covid, que se redujeron un 19% respecto a 2023. Lo que sí concretan las estadísticas en relación con el coronavirus es que es que esta infección concentra los ingresos con las edades más avanzadas, situándose la mediana de edad en 83,9 años.

Si se atiende al diagnóstico principal que obliga a una persona a quedarse en el hospital, tras las triada de las patologías respiratorias, digestivas y circulatorias (con 36.239, 32.625 y 35.066 altas que incluyen también fallecimientos) se sitúa el cáncer, que alcanzó 25.262 ingresos, seguido de las lesiones traumáticas, intoxicaciones, envenenamientos y otras causas externas con 22.055. El siguiente motivo que origina un ingreso atañe a las mujeres en edad de se madres, porque son los embarazos, los partos y la atención posterior al alumbramiento si surgen complicaciones. Esto motivó 13.203 hospitalizaciones.

Cesáreas y operaciones de mama y útero encabezan las entradas en quirófano de las mujeres

Existe una conexión entre diagnóstico para ingresar y edad. Uno de cada dos bebés de menos de un año ingresa por afecciones con origen en el embarazo que pueden llegarle a través de la madre, el parto o las semanas siguientes y uno de cada cuatro por infecciones respiratorias. Estas últimas son la causa de llegada a planta de los menores entre 1 y 14 años y para los mayores de 75, que suman a los problemas respiratorios lo de circulación. En edades intermedias, las patologías digestivas llevan a los hospitales a las personas entre 15 y 44 años y, de 45 a 64 años se suman las digestivas los tumores. Los pacientes entre 65 y 74 años, alternan las dos de los inmediatamente más jóvenes: la causa principal es el cáncer y las patologías digestivas pasan a ser segundo motivo de ingreso.

Hernias, procesos de urinarios y de próstata y de nariz, boca y oído encabezan las operaciones quirúrgicas entre los varones

La mayor parte de los pacientes ingresa por procesos médicos (155.534) que no son quirúrgicos (85.977). Y la puerta principal de llegada es una urgencia (70 de cada 100 ingresos), motivo predominante frente a la hospitalización programada, que se da en 30 de cada 100 ingresos y se concentra en la actividad quirúrgica. «La estancia mediana de los que ingresan sin programación previa es 3 días mayor que la de los que ingresan de forma programada», incide el informe, que sitúa la estancia media total en 6,4 días en 2024.

Infecciones respiratorias: bebés y abuelos

La relación entre infecciones respiratorias e ingresos hospitalarios en bebés y mayores de 75 años que en muchos casos cursan con complicaciones serias es un hecho. Eso lleva a que este año, en la campaña de vacunación que acaba de comenzar para prevenir contagios de virus respiratorio, además de la gripe y la covid, se vacunará como novedad a mayores que viven en residencias del VRS (virus respiratorio sincitial) que provoca bronquiolitis y neumonías. Esta vacuna ha propiciado un descenso de hospitalización en bebés y el consejero Alejandro Vázquez apuntó el día que presentó la campaña que confían en extender esa tendencia a los mayores más vulnerables.

La estancia media de las personas hospitalizadas fue el año pasado de 6,4 días, algo más alta en hombres que en mujeres. La duración de la hospitalización aumenta en el grupo de bebés de menos de un año y a partir de los 74. Eso sí «los bebés menores de 1 año están ingresados menos de 3 días, mientras el grupo de edad entre 1 y 14 años es el que menos tiempo permanece ingresado», refleja el informe. La mitad de estos menores es dado de alta antes del segundo día de ingreso.

La estancia mediana de una parturienta se sitúa en los 3 días y la edad promedio de las mujeres atendidas roza los 34 años (33,8). Es uno de los diagnósticos más frecuentes, aunque bastante acotado por sexo y edad. Le sigue la insuficiencia cardiaca, que implica una estancia mediana de 7 días y pacientes cuyo promedio de edad mira a los nonagenarios (87,4 años) . Entre los 15 'grupos relacionados de diagnósticos' más frecuentes la septicemia y las infecciones diseminadas, que generan un tiempo de 8 días de ingreso, con una edad mediana de 83 años (82,9).

El proceso quirúrgico más común entre las mujeres fue la cesárea sin esterilización, con 2.504 intervenciones, 160 de ellas de gravedad 'mayor' y 5 de gravedad 'extrema'. Al margen de este procedimiento relacionado con los nacimientos, le siguen en quirófano las operaciones de mama y las mastectomías (1.860) y las intervenciones en Traumatología de cadera y fémur, rodilla, hombro, brazo y codo. A esa clasificación de procesos quirúrgicos más frecuentes se suman las intervenciones sobre el útero y las zonas circundantes, con un balance de 2.084 entradas en quirófano.

En el caso de los hombres, hernias inguinales, femorales y umbilicales (4.791); procesos uretrales y transuretrales relacionados con la vejiga y la próstata (2.510) y procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta (1.766) son las patologías de más frecuente paso por quirófano.