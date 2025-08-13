El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Investigado un hombre de 58 años por uno de los incendios de León
Homenaje del Ayuntamiento de Cigales a Jorge Caballero y Pedro Casado por salvarle la vida a un hombre que sufrió un infarto.

Ver 12 fotos
Homenaje del Ayuntamiento de Cigales a Jorge Caballero y Pedro Casado por salvarle la vida a un hombre que sufrió un infarto. Rodrigo Jiménez

Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar

Los hechos ocurrieron el día de Resurrección. El Ayuntamiento de Cigales ha celebrado un encuentro y agradecimiento para los dos salvadores

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:08

El pasado Domingo de Resurrección, 20 de abril, en Cigales, la palabra «resurrección» adquirió un significado literal. Aquel día, los cigaleños Jorge Caballero y Pedro ... Casado lograron que el corazón de su vecino, Mario Franco, volviera a latir y con ello, le devolvieron la vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  2. 2

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  3. 3

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento de Valladolid: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  4. 4

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  5. 5

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  8. 8 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  9. 9 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar