Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar

El pasado Domingo de Resurrección, 20 de abril, en Cigales, la palabra «resurrección» adquirió un significado literal. Aquel día, los cigaleños Jorge Caballero y Pedro ... Casado lograron que el corazón de su vecino, Mario Franco, volviera a latir y con ello, le devolvieron la vida.

Todo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en el bar El Moral del pueblo. Jorge Caballero, policía municipal en Valladolid, estaba fuera de servicio, disfrutando con los suyos, cuando su suegro y varias personas le avisaron de que en la puerta había un hombre en muy mal estado. Al salir, se encontró con una escena que no olvidará. Mario estaba inconsciente, con la cara morada, los ojos en blanco y sin respiración. «No me lo pensé», recuerda Jorge. «Inmediatamente empecé a hacerle la RCP mientras llamaban al 112 por el manos libres. Sabía que necesitábamos una ambulancia medicalizada porque la situación era crítica», continúa.

A los pocos minutos llegó el militar Pedro Casado, que regresaba de un viaje. Al pasar con el coche y ver el revuelo, su madre le dijo que un hombre estaba sufriendo un infarto y que había que ayudar. «Aparqué como pude y me bajé. Lo vi en el suelo. Me puse junto a Jorge y nos turnamos en la reanimación. Son maniobras que cansan mucho y es vital relevarse», cuenta Pedro.

Ambos mantuvieron a Mario con vida hasta la llegada de los sanitarios de Cigales, que aportaron un desfibrilador. Entre el DEA y las maniobras de reanimación lograron mantenerle con vida hasta la llegada de la ambulancia medicalizada, que lo trasladó al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Allí entró en la UCI, muy grave.

Mario, que en ese momento tenía 49 años, llevaba cinco años con problemas cardíacos, había sobrevivido a episodios de muerte súbita y en 2021 le habían implantado un desfibrilador. «Ingresé con un 6% de capacidad cardíaca, algo que es incompatible con la vida», explica. Dos meses después, recibió un trasplante de corazón del que se está recuperando muy bien. «Ahora estoy viviendo otra vida. Me encuentro fenomenal y siento que he vuelto a nacer», relata.

Desde aquel domingo de Resurrección, los tres sienten que hay un fuerte vínculo que los mantiene unidos. Mantienen el contacto y recientemente se han reencontrado entre abrazos. «Salvar la vida a una persona es algo indescriptible», confiesa el policía, que pocos días después de aquello, también salvó la vida de un bebé de dos meses en plena calle, que también había dejado de respirar. «Todo ha sido gracias a la preparación que me ha dado la Policía Municipal. La formación salva vidas», indica. Pedro, por su parte, que trabaja desde hace un año como soldado en la base Militar 'El Empecinado' de Cabezón de Pisuerga, también se muestra orgulloso de poder contribuir al bienestar de los demás. «Nos enseñan a ayudar a las personas. Yo no estaba de servicio pero, aunque vaya de paisano, siempre soy militar y puedo aplicar mis conocimientos. Me siento muy feliz de haber podido salvar una vida», indica.

El Ayuntamiento de Cigales ha querido reunir a los tres protagonistas de esta historia para reconocer el valor de Jorge y Pedro y la rapidez con la que actuaron. Mario, que es agente de seguros, no encuentra suficientes palabras para expresar su agradecimiento. «Para mí son San Pedro y San Jorge. Así los tengo guardados en el móvil. Ellos me devolvieron la vida y gracias a su intervención, el pasado 4 de agosto pude cumplir los 50 años. No hay dinero en el mundo que pague eso. Estoy eternamente agradecido. También con la familia del donante de mi nuevo corazón y con el personal de cardiología del Hospital Clínico, donde me han tratado de forma increíble», agradeció.