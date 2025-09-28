El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eduardo Tamayo y Rodrigo Poves, codirectores de las jornadas de Biocritic y, respectivamente, catedrático de Anestesia de la Facultad de Medicina de Valladolid y jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Rodrigo Jiménez

250 anestesistas e investigadores abordarán en Valladolid lo último en atención a pacientes críticos

Especialistas nacionales e internacionales, con el Clínico vallisoletano como anfitrión, mostrarán proyectos innovadores aplicables a la sepsis, el deterioro cognitivo y a la lesión renal aguda en enfermos postquirúrgicos

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:29

La sepsis, el daño renal agudo y el deterioro cognitivo suponen un desafío médico para los profesionales que tratan a los pacientes críticos en las ... unidades de reanimación postquirúrgica, por la elevada mortalidad o el impacto en la calidad de vida que provocan, y van a centrar las Jornadas Biocritic 2025 sobre Innovación y Vanguardia en Medicina Crítica que acercarán a Valladolid las últimas investigaciones en este ámbito.

