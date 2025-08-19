El Hospital Clínico habilita dos boxes de reanimación posquirúrgica para pacientes que precisen aislamiento

El Norte Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 00:26 Comenta Compartir

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid habilita desde hoy dos nuevos boxes en su Unidad de Reanimación Posquirúrgica mediante la adecuación de estos espacios para la atención de pacientes que requieran condiciones especiales de aislamiento o protección, una intervención que refuerza la seguridad, la calidad asistencial y el confort de usuarios que requieran de cuidados intensivos posquirúrgicos, según informó la Junta en un comunicado y recogió Ical.

A este fin, la Gerencia del centro destinó más de 55.000 para la ejecución de las obras necesarias de cerramiento mediante carpintería de aluminio y vidrio de seguridad; instalación de puertas automatizadas en cada uno de estos espacios asistenciales; dotación de sistemas de ventilación independiente, con posibilidad de operar en sobrepresión o depresión ambiental, según sea necesario por el caso clínico atendido; incorporación de sistemas de control de presión y alarmas visuales de diferencial de presión; y reforma de las instalaciones de alumbrado, fontanería y climatización, para su adaptación a las necesidades asistenciales.

Equipos de monitorización avanzada

Además, ambos habitáculos cuentan con equipos de monitorización avanzada, tecnología de última generación y un diseño ergonómico que favorece el trabajo del personal sanitario.

La entrada en servicio de estos nuevos boxes permitirá al Servicio de Anestesiología y Reanimación del Clínico disponer de sendos lugares de aislamiento funcional, lo que facilitará separar físicamente a determinados pacientes del resto de esa área asistencial; proporcionarles una protección relativa frente a contagios, tanto hacia el exterior como hacía el interior, según sea necesario por las patologías tratadas; y ofrecer mejores condiciones de seguridad asistencial.

Se reducirá así el riesgo de infecciones nosocomiales gracias al control ambiental optimizado y a sistemas de filtrado de aire de alta eficacia; ofrecen aislamiento seguro para pacientes inmunodeprimidos, con protección reforzada frente a posibles contagios; posibilitan una mayor privacidad e intimidad, con un entorno más tranquilo y respetuoso para pacientes y familiares; mejora del confort y del bienestar merced a su diseño pensado para la experiencia del usuario y la eficiencia del trabajo sanitario; y humanización asistencial, poniendo en primer plano de la atención el trato cercano y personalizado.

Esta iniciativa del Hospital Clínico Universitario de Valladolid se enmarca en la mejora de su Servicio de Anestesiología desde un doble enfoque de optimizar tanto la atención sanitaria prestada como la experiencia del usuario; en ese primer ámbito, reforzando el carácter del Clínico como referente en cuidados intensivos posquirúrgicos alineado con los más altos estándares de calidad y seguridad hospitalaria; y, en el segundo, abordando la modernización de infraestructuras y equipamientos asistenciales siempre con el paciente como eje central de esas mejoras.