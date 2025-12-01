El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcas viales en la calzada del paseo de Juan Carlos I en torno al colegio y las caritas que muestran los nuevos avisadores de velocidad. J. Sanz

Valladolid

Un panel muestra caritas tristes para reducir la velocidad en el paseo de Juan Carlos I

El tramo en torno al colegio Narciso Alonso Cortés de Pajarillos se tiñe de colores y estrena dos avisadores para limitar su calzada a treinta por hora

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

El entorno escolar, inmerso en obras para mejorar su accesibilidad y dignificar un espacio hasta ahora un tanto degradado (en lo urbanístico), del colegio Narciso Alonso Cortés acaba de sumarse a las intervenciones para apaciguar el tráfico alrededor de los colegios, en este caso del lado del más que transitado paseo de Juan Carlos I, donde acaban de pintarse llamativas ondas de colores sobre la calzada para advertir a los conductores de la reducción a treinta kilómetros por hora del tramo entre los cruces con las calles Tórtola y Pelícano, donde se encuentre el Mercadona frente al colegio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

