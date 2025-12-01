Un panel muestra caritas tristes para reducir la velocidad en el paseo de Juan Carlos I

El entorno escolar, inmerso en obras para mejorar su accesibilidad y dignificar un espacio hasta ahora un tanto degradado (en lo urbanístico), del colegio Narciso ... Alonso Cortés acaba de sumarse a las intervenciones para apaciguar el tráfico alrededor de los colegios, en este caso del lado del más que transitado paseo de Juan Carlos I, donde acaban de pintarse llamativas ondas de colores sobre la calzada para advertir a los conductores de la reducción a treinta kilómetros por hora del tramo entre los cruces con las calles Tórtola y Pelícano, donde se encuentre el Mercadona frente al colegio.

Y para reforzar el mensaje se han colocado dos avisadores de velocidad, uno en cada extremo de dicho tramo, que no solo informan a los conductores de la velocidad (en verde si cumplen el límite y en rojo si lo superan) a la que circulan sino que muestra a continuación caritas sonrientes (también verde) si la velocidad es la adecuada y caritas tristes (en rojo) en caso contrario.

Este nuevo modelo de avisador, que se suman a los trece ordinarios instalados en distintos puntos de la capital en 2019, ya fue colocado con anterioridad, aunque en su caso con un solo panel, a las puertas del colegio Íñigo de Toro de Huerta del Rey, si bien allí la calle Morena, donde se encuentra, cuenta con un mucho menos tráfico y menos carriles (uno en cada sentido) que el paseo de Juan Carlos I.

En este último, en torno al colegio y el supermercado, la calzada cuenta con tres y hasta cuatro carriles hacia el cruce con Pelícano. De ahí la decisión de reforzar la señalización con los llamativos avisadores de velocidad instalados recientemente mientras continúan las obras de urbanización alrededor del centro educativo, donde se invertirán 276.939 euros para remozar la explanada de tierra que discurre por detrás (por el camino de Mataburras), que se convertirá en un parque; y la cuesta de acceso desde la esquina de Juan Carlos I y el Páramo de San Isidro, en la que se mejorará el firme y se ajardinará.