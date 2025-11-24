El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios trabajan en el acceso al colegio Narciso Alonso Cortés. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Nuevo mobiliario y un parque con fuente mejorarán el entorno de un colegio de Pajarillos

La obra junto al Narciso Alonso Cortés estará terminada en la primera quincena de diciembre tras una inversión de 276.939 euros

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:38

Comenta

El entorno del CEIP Narciso Alonso Cortés se transformará en las próximas semanas para mejorar la seguridad de los escolares, de Educación Infantil y Primaria, ... que acuden cada mañana al centro. Los operarios comenzaron el tajo hace unas semanas y los cambios ya empiezan a ser visibles. Lo primero fue la eliminación de los bordillos de la rampa que encauza el camino a clase de los niños desde el paseo Juan Carlos I y hasta la puerta del colegio. Fue un trabajo individual para un operario, a quien ya se le han unido otros trabajadores para continuar con la faena. En pocos días se ha culminado la sustitución de los bordillos en este ascenso, que ya presenta su nuevo pero no definitivo aspecto, con varias zonas estanciales en los laterales. Además, la plataforma, antes dividida entre acera y calzada, ya se ha transformado en una plataforma única de preferencia peatonal. Aquí, queda por instalar el nuevo mobiliario urbano.

