Nuevo mobiliario y un parque con fuente mejorarán el entorno de un colegio de Pajarillos

El entorno del CEIP Narciso Alonso Cortés se transformará en las próximas semanas para mejorar la seguridad de los escolares, de Educación Infantil y Primaria, ... que acuden cada mañana al centro. Los operarios comenzaron el tajo hace unas semanas y los cambios ya empiezan a ser visibles. Lo primero fue la eliminación de los bordillos de la rampa que encauza el camino a clase de los niños desde el paseo Juan Carlos I y hasta la puerta del colegio. Fue un trabajo individual para un operario, a quien ya se le han unido otros trabajadores para continuar con la faena. En pocos días se ha culminado la sustitución de los bordillos en este ascenso, que ya presenta su nuevo pero no definitivo aspecto, con varias zonas estanciales en los laterales. Además, la plataforma, antes dividida entre acera y calzada, ya se ha transformado en una plataforma única de preferencia peatonal. Aquí, queda por instalar el nuevo mobiliario urbano.

Uno de los cambios más importantes que llegarán con la actuación está al inicio de esta rampa, donde se ubicaba un espacio de tierra que era aprovechado por los conductores para estacionar sus vehículos. El aparcamiento, que daba espacio a una decena de turismos, se eliminará para instalar en su lugar una zona ajardinada. Será un parque de recreo que contará, según la previsión de obra, con una fuente, iluminación, vegetación y juegos para los más pequeños. En el cartel informativo que se ubica junto al colegio se aprecian dos fotografías que muestran también el futuro mobiliario y que es el mismo que ya se ha instalado en Parquesol, en el entorno del Tierno Galván. Los modernos elementos se pueden definir como unas circunferencias para jugar y sentarse, donde también se observa una especie de sarcófago pentagonal que hace las veces de banco.

El cambio no estará solo en la entrada física del propio centro y también se ampliará hasta el camino de Mataburras, que discurre por detrás del centro. El proyecto contempla la renaturalización de este sendero, que se desarrolla a lo largo del límite del patio del colegio, y que pasará a tener una banda verde de arbustos con riego. En el mismo punto está previsto el acondicionamiento de un paso perimetral con pavimento de terrizo con acera de 1,8 metros de anchura, y donde además se instalará alumbrado. Ahora, esta zona se utiliza de forma habitual como estacionamiento de vehículos. Según confirman desde el Ayuntamiento, la obra junto al Narciso Alonso Cortés estará terminada en la primera quincena de diciembre tras una inversión de 276.939 euros sin IVA.

Ampliar El camino de Mataburras, que se renaturalizará con R. Jiménez

Más allá del terreno del propio colegio, la actuación alcanzará también otras zonas de la vía pública, en el paseo de Juan Carlos I. La intervención aquí pasará por ampliar el paso peatonal a los nueve metros de anchura, con un rebaje de acceso al paso que se concretará con la consiguiente ampliación de la acera para mejorar la visibilidad de los viandantes, tanto escolares como el resto. En la misma calle, pero en el cruce de la artería con Pelícano, también se procederá a la ampliación del paso peatonal y a la mejora de los rebajes junto a los accesos para los caminantes.

La obra forma parte del paquete de mejora en entornos escolares que se han producido en cinco colegios de Valladolid

Junto a todas estas actuaciones para mejorar la seguridad del entorno escolar se suma la sustitución de la luminaria existente en la zona de juegos del parque Patricia, que se ubica detrás del centro. El cambio será para instalar un proyector de doble foco en la zona de juegos, donde hay varios columpios para los niños y también una cancha de baloncesto, con el objetivo de mejorar la iluminación. Además, en el camino lateral que une la rampa de acceso al colegio con el citado parque está prevista la instalación de varios bancos a lo largo de los cien metros de paseo que conectan ambos puntos.

La obra forma parte del contrato de las obras de mejora en entornos escolares de cinco centros educativos de la capital, siendo la del Narciso Alonso Cortés la última en arrancar. Durante los últimos meses también se ha mejorado el entorno y la seguridad en el CEIP Miguel Delibes, el CEIP Tierno Galván, el IES La Merced y el CEIP María Teresa Íñigo de Toro. Las intervenciones buscan calmar el tráfico en las zonas, para conseguir una reducción real de la velocidad, eliminar lo ruidos, reducir aparcamiento motorizados del interior de los centros, ampliar aceras o garantizar la visibilidad de los escolares que esperan o se aproximan para cruzar en los pasos de peatones. La ejecución de todas estas obras es de doce meses y el presupuesto total asciende a los 1.256.486 euros, financiados con fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, financiados a su vez por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.