Óscar Puente, junto a los responsables de la empresa china Gotion, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Inobat, Marian Bocek, en su reciente visita a La Moncloa. El Norte

Óscar Puente visitará las instalaciones de Gotion en China para «cerrar su implantación» en Valladolid

La empresa china, que tiene un 25% de Inobat y cuenta entre sus accionistas con Grupo Volkswagen, tiene prisa por instalarse en España

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realizará en torno al puente de diciembre un viaje institucional a China. Dentro de su agenda ... figura un evento que tiene especial importancia para Valladolid: la visita a las instalaciones de la empresa Gotion en Hefei. En ese acto tratará de «cerrar el acuerdo» para que la firma, socia de Inobat y del Grupo Volkswagen, se instale en Valladolid en un futuro cercano.

