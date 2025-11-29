Óscar Puente visitará las instalaciones de Gotion en China para «cerrar su implantación» en Valladolid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realizará en torno al puente de diciembre un viaje institucional a China. Dentro de su agenda ... figura un evento que tiene especial importancia para Valladolid: la visita a las instalaciones de la empresa Gotion en Hefei. En ese acto tratará de «cerrar el acuerdo» para que la firma, socia de Inobat y del Grupo Volkswagen, se instale en Valladolid en un futuro cercano.

En los últimos días ha sido noticia el anuncio de Puente de que viajará a China y a Italia para conocer de primera mano el mercado de trenes, tal y como ha hecho a otras factorías de Alemania. La red de alta velocidad vive un crecimiento continuo y con expectativas de aumentar mucho más cuando entren en servicio, en apenas cinco años, infraestructuras clave como la Y vasca o la conexión de Olmedo, además de la ampliación de Chamartín o la obra en la nueva pasante de Atocha y la estación de Valladolid.

Dentro de esa gira, sin embargo, hay un alto en el camino para pisar las instalaciones de Gotion. La empresa china anunciaba recientemente sus intenciones de invertir cinco mil millones de euros en un gran proyecto para fabricar baterías para vehículos eléctricos en Valladolid que se destinarán a todo el mercado europeo. Gotion aprovecha así el paso inicial de Inobat, que cuenta con el suelo para comenzar a operar y que además tiene asegurado un capital de 54 millones por parte del Perte VEC III (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica relacionados con el vehículo eléctrico).

El viaje del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a China comenzará el día 10 de diciembre, con vuelo hasta Shanghai para, desde allí, dirigirse a Hefei, donde se encuentra una de las fábricas de Gotion. Allí se encontrará con el CEO de la compañía, Li Zhen, con quien tuvo ocasión de departir durante su visita a La Moncloa junto a sus socios de Inobat. Precisamente las relaciones que estableció Puente con Inobat durante su etapa en la Alcaldía han llevado a que ejerciera también como interlocutor de confianza con Gotion. De ahí que sea él, aprovechando un viaje con el tren como gran objetivo, quien se desplace a entrevistarse con el CEO de Gotion y no, por ejemplo, el ministro de Industria, Jordi Hereu.

Los chinos cuentan con un 25% de Inobat desde hace dos años, y a su vez están participados por Grupo Volkswagen, que adquirió un 25,6% de la empresa china hace cinco años. Más allá de las posibles ayudas de los próximos Perte, lo que ha trascendido de los movimientos de Gotion para implantarse en Valladolid es que tienen mucha prisa por acometer el proyecto. Si Inobat se anunció por primera vez en el año 2022 y han sido muchos los anuncios y los retrasos en los plazos comprometidos, en el caso de Gotion High la inversión se ve apremiada por la elevadísima competencia en el terreno de las baterías.

Dos empresas chinas, CATL y BYD (que además tiene vehículos eléctricos), lideran el mercado de baterías para vehículos. Gotion ha crecido mucho en poco tiempo y se encuentra ya inmersa en la pelea por la tercera plaza de ese podio global en el que las alianzas estratégicas con otros actores, caso de Volkswagen, son fundamentales.

Además, tal y como se ha visto con el intento de BYD de establecer una fábrica propia de vehículos en España, encontrar un ecosistema potente en el sector de la automoción es otra baza que condiciona estas inversiones. BYD visitó, según han confirmado diferentes medios, Valencia, donde Volkswagen ya ha lanzado la construcción de PowerCo, que quiere entregar las primeras baterías dentro de un año. Y en esta primera fase empleará, se calcula, a quinientos trabajadores. Y CATL, socio de Stellantis, comenzaba esta semana las obras de su gigafactoría en Figueruelas, Aragón, con una previsión de 4.100 millones de euros de inversión total y 4.000 empleos cuando esté a pleno rendimiento.

Hay que recordar que el Gobierno presentará dentro de unos días el Plan Auto 2030, en el que de nuevo se establecerá un Plan Moves para la compra de vehículos eléctricos o de bajas emisiones, y que siguen los Perte destinados a promover todas las infraestructuras relacionadas con esta industria.

En cuanto al viaje puramente ferroviario de Puente a China, el ministro de Transportes visitará la fábrica de trenes CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), una de las empresas más potentes del sector a nivel mundial. Al día siguiente saldrá de Changchun, sede de la compañía, para viajar en alta velocidad a Pekín. Son 982 kilómetros de distancia en ferrocarril y el tren tarda 3 horas y 36 minutos (a una velocidad media de 272 kilómetros por hora pero con picos de 350 km/h). En Pekín le espera el CEO de CRCC (China Railway Construction Corporation Limited), lo que equivaldría en España a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

Además, Puente visitará el anillo de pruebas de alta velocidad en China. Una idea que España quiere importar porque aquí la única forma de homologar los trenes es en vías normales. Eso hace que, o bien se ocupen vías que tienen tráfico durante el día, o bien se tengan que interrumpir las labores de mantenimiento que se ejecutan en el horario nocturno. Hace diez años que se proyectó algo similar en Antequera, pero nunca llegó a realizarse y el ministro ya desveló en verano que intentaría retomarlo.