Infografía del Ayuntamiento del año 2023 sobre el posible emplazamiento de la planta de Inobat.

El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

El alcalde, Jesús Julio Carnero, asegura que los responsables de la empresa ya estuvieron con el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, en su visita a los terrenos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:50

Comenta

El Ayuntamiento de Valladolid facilitará, dentro de sus competencias, la implantación de Gotion-Inobat en Valladolid, según ha explicado el alcalde, Jesús Julio Carnero, días después de la reunión de los empresarios con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. «Antes de que se produjera el correspondiente encuentro en La Moncloa se produjo, esa mañana, el correspondiente recorrido por los terrenos en los cuales supuestamente va a implantarse Inobat y en su caso, si así lo decide, Gotion», aseguró el regidor vallisoletano.

