El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid facilitará, dentro de sus competencias, la implantación de Gotion-Inobat en Valladolid, según ha explicado el alcalde, Jesús Julio Carnero, días ... después de la reunión de los empresarios con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. «Antes de que se produjera el correspondiente encuentro en La Moncloa se produjo, esa mañana, el correspondiente recorrido por los terrenos en los cuales supuestamente va a implantarse Inobat y en su caso, si así lo decide, Gotion», aseguró el regidor vallisoletano.

Un recorrido en el que los representantes de la multinacional china, participada por el grupo Volkswagen, estuvieron acompañados por el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona. «Este alcalde estuvo en permanente contacto con los responsables de unos y otros a la hora de facilitarles, lógicamente, lo que nos corresponde facilitar a nosotros, que es en lo que estamos trabajando, los terrenos», añadió Carnero.

Una tramitación que empezó en el año 2023. En enero, el Ayuntamiento inició el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana. En abril, apenas un mes antes de la cita electoral municipal, remitió a la Junta el escrito del trámite ambiental que era preciso para poder modificar el suelo en el que se implantará la factoría. Eran terrenos catalogados para uso mixto residencial-industrial y se dejaron como industriales. Al mismo tiempo, comenzaba a tramitarse con la Confederación Hidrográfica del Duero cómo se iba a abastecer de agua una fábrica que conlleva una alta exigencia hídrica. Todo esto, cabe recordar, cuando Inobat aún no había hecho oficial que Valladolid fuera la sede elegida. Su CEO, Marian Bocek, se reunió en mayo de 2023 en la ciudad la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se mostró prudente incluso entonces, aunque hablaba de «grandes progresos».

En diciembre de 2023, ya con el nuevo equipo de Gobierno municipal, se sacó a información pública el «avance en la modificación» del Plan General. El procedimiento se remató con la aprobación, el 31 de marzo de 2025, de esa modificación del PGOU.

«Quiero recordar que cuando llegó este equipo de gobierno no se había movido absolutamente ni un papel desde ese punto de vista a la hora de lo que es toda la tramitación de los terrenos», aseguraba este martes Jesús Julio Carnero. Y añadía: «Este equipo de gobierno está trabajando precisamente para facilitar lo que hasta ahora conocemos, que son, como saben, en torno a las 80 hectáreas para llevar a cabo el proyecto que quiere y pretende llevar a cabo Inobat. […] El trabajo que tienen que hacer este alcalde y el resto del equipo de gobierno facilitando las cuestiones para que Inobat, o en su caso Gotion, puedan llegar a la ciudad de Valladolid, se está haciendo y lo vamos a seguir haciendo».

Inobat ha estado pendiente durante todo este proceso de conseguir fondos de los diferentes Perte puestos en marcha por el Gobierno. Estos Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) buscan financiar planes innovadores y con nuevas tecnologías en el ámbito de la movilidad. Tras dos intentos fallidos por parte de Inobat, el pasado 8 de septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que la empresa eslovaca iba a recibir 53 millones de euros del tercer Perte del Vehículo Eléctrico. Aun con eso, Inobat anunció sus intenciones de acudir también al cuarto Perte, pero su propuesta resultó desestimada provisionalmente a finales del pasado mes de septiembre. El motivo del desestimiento fue, según la resolución, «no superar el criterio de elegibilidad comercial por no alcanzar el umbral de 3 puntos». Curiosamente, en esta primera fase también se desestimó una propuesta de Renault para instalar una «línea de ensamblado de baterías».

Esta resolución se centraba solo en la producción de baterías, pero aún queda otra opción para las empresas interesadas dentro de este Perte IV. Es la fase que se destinará a «proyectos para la realización de planes de inversión orientados a la cadena de valor industrial».

La empresa eslovaca pasó a estar participada por Gotion High-Tech en septiembre de 2023. Es decir, precisamente en el punto en el que se había producido el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid y la firma que representa Marian Bocek aún no había definido con absoluta seguridad que Valladolid era la sede elegida para su gigafactoría. La compañía china se hizo entonces con un 25% de las acciones de Inobat. Gotion ha sufrido un revés importante en Estados Unidos después de la llegada de Donald Trump al poder por segunda vez. Precisamente en septiembre de 2023 anunció que iba a invertir 2.000 millones de dólares en reconvertir unas instalaciones ya existentes en Illinois en una planta de producción de baterías. Al mismo tiempo contaba con planes de inversión en Michigan. Después de haber tenido el respaldo inicial de las autoridades, los cambios de gobierno y los recelos sobre sus vínculos con el partido comunista chino hicieron que el proyecto en Michigan se abandonara, a pesar de lo cual la intención de Gotion de instalarse en Illinois persiste.