Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion

Subraya Shi Yonghong, vicepresidente de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y Electrónica, entidad que agrupa a 10.000 compañías del gigante asiático ... de ambos sectores, que le «queda claro» por qué Gotion ha se ha fijado en Valladolid para su posible implantación junto con la eslovaca Inobat con el objetivo de levantar una gigafactoría de baterías eléctricas.

De «fantástica» ha calificado la visita que una delegación de esta organización ha realizado a la ciudad, de la que ha dicho que es «el mejor sitio» para poner en marcha un proyecto de estas características tanto por su privilegiada ubicación como por el talento, especialmente en una industria como la automovilística. Sus palabras abren la puerta a que otras firmas de estas potentes ramas de actividad desembarquen en la capital del Pisuerga, aunque el equipo de Gobierno municipal prefiere ser cauto y no crear falsas expectativas.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, y la vicepresidenta de la CEOE, Mercedes Arana, han mantenido este jueves una reunión con este dirigente de la Cámara de Comercio China y con otros diez representantes de otras tantas firmas de aquel país para dar a conocer la ventajas que conllevaría que eligieran a Valladolid como enclave para sus fábricas. Los empresarios asiáticos de esta entidad, a la que pertenece Gotion y Geely (aliada con Renault en Horse), han sido invitados a conocer las posibilidades para la implantación industrial en el municipio a través de agencia de atracción de inversiones Valladolid Now.

Carnero considera que esta toma de contacto, que tuvo un precedente en marzo con la visita del embajador de China en España, Yao Jing, crea «una buena base de entendimiento», aunque matizó que ahora lo que toca es «seguir trabajando de una manera prudente y discreta». «De momento no podemos anticipar nada», apuntó cuando se le preguntó si alguna de las compañías ha presentado ya algún plan concreto para traer alguna planta de producción de componentes.

El regidor incidió en que la capital cuenta con disponibilidad de suelo industrial, trabaja en el desarrollo del futuro Parque Logístico Agroalimentario y suma a ello las capacidades de la gran plataforma intermodal prevista junto a los talleres de Renfe. A ello añadió los incentivos municipales, como la tramitación acelerada de licencias, la Oficina de Implantación Empresarial con atención multilingüe y la posibilidad de acuerdos personalizados con cada compañía.

Respecto al terreno, el primer edil recordó que la Concejalía de Urbanismo ya trabaja en la modificación del PGOU en la zona de Vereda de Palomares para poner a disposición de la industria un total de 200 hectáreas en la operación de recalificación de suelo «de mayor envergadura de la historia» de la ciudad. La tramitación sigue su curso, dijo Carnero, y en «un periodo de tiempo razonable será aprobada y estará a disposición tanto para el proyecto originario de producción de baterías de Inobat, ahora Inobat-Gotion, y también de otras posibles llegadas de empresas que pudieran acontecer». Ese gran espacio, donde esta alianza de empresas tienen previsto construir su planta de producción, no es el único.

Según confirmaba tras la rueda de prensa el responsable de la Agencia de Innovación, Fernando Rubio, el Consistorio mantiene en marcha la operación para adquirir 43 hectáreas en la zona de San Juan y Valdezoño, una franja de terreno en la avenida de Soria frente al polígono de San Cristóbal y muy cerca del complejo logístico ferroviario. La inversión municipal prevista para comprar las parcelas asciende a 1,8 millones de euros.

Desde Valladolid Now, la ciudad vende su posición estratégica, integrada en el corredor noroeste de la Península Ibérica, con conexión inmediata a Madrid, proximidad a los puertos atlánticos de Vigo, Bilbao, Santander y Aveiro, así como el acceso directo a las redes ferroviarias europeas y al eje hacia Algeciras. Es, se defiende, una «excelente base para operar hacia Europa occidental, el norte de África y, gracias al idioma y a las relaciones empresariales existentes, también hacia Hispanoamérica.

«Valladolid es una ciudad abierta, estable y segura para la inversión internacional, con un compromiso claro por acompañar a quienes buscan implantarse en nuestro territorio», subrayaba Carnero. Avala el Ayuntamiento estas premisas en la presencia con una base sólida de compañías internacionales como Renault Group, Iveco, Michelin, Horse, PPG, Curia o Vodafone, que garantizan la capacidad del territorio para acoger proyectos industriales de largo recorrido.

El encuentro entre los empresarios chinos y el Ayuntamiento de Valladolid tendrá continuidad. Ambas partes han acordado crear un grupo de trabajo estable para seguir analizando canales de colaboración. La delegación asiática ha visitado durante dos días algunas empresas punteras de la ciudad, entre ellas Renault, Matelec y Genera, estas dos últimas dedicadas al sector de la electricidad.

De momento, lo que parece estar más maduro es el proyecto de Gotion e Inobat. A principios de este mes, El Norte desvelaba que la multinacional china Gotion High-Tech, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha pedido respaldo institucional para poner en marcha una operación industrial con una inversión de 5.000 millones de euros para la gran fábrica de baterías eléctricas.