Urgente El Supremo condena al Fiscal General del Estado por revelación de secretos
Mercedes Arana (CEOE), Jesús Julio Carnero y Shi Yonghong, durante la reunión mantenida en el Ayuntamiento. Iván Tomé

Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para la Mecánica y Electrónica del gigante asiático, que reúne a 10.000 compañías, crean un grupo de trabajo para facilitar la llegada de fábricas

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

Subraya Shi Yonghong, vicepresidente de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y Electrónica, entidad que agrupa a 10.000 compañías del gigante asiático ... de ambos sectores, que le «queda claro» por qué Gotion ha se ha fijado en Valladolid para su posible implantación junto con la eslovaca Inobat con el objetivo de levantar una gigafactoría de baterías eléctricas.

