Óscar Puente, sobre su reprobación en León: «Lamentablemente en Castilla y León el debate territorial es muy crispado» El alcalde de Valladolid, Óscar Puente. / Rodrigo Jiménez El pleno del Ayuntamiento de León aprobó la reprobación del alcalde de Valladolid con los 11 votos de PP y UPL, la abstención de Cs, León en Común y León Despierta, y el voto en contra del PSOE JUAN J. LÓPEZ Lunes, 28 enero 2019, 17:51

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha valorado este lunes la reprobación del Ayuntamiento de León hacia su persona, provocada por unas declaraciones en las que pedía más inversiones para Valladolid.

«Están en su derecho. Lamentablemente en Castilla y León el debate territorial es un debate muy crispado y que el alcalde de Valladolid pida inversiones para su tierra puede producir incluso que en otra le reprueben, pero no es un tema que me preocupe mucho».

El regidor vallisoletano ha evitado entrar en más polémicas con León, y tampoco ha querido posicionarse con respecto a la misiva que el Ayuntamiento de la capital leonesa remitirá a Ferraz con el fin de que se retire a Puente de la portavocía socialista,

«La verdad que es un tema que también me preocupa bastante poco. No creo que me vayan a quitar la portavocía por eso y tampoco sería un drama, pero no me han dicho nada desde mi partido», ha concluido el alcalde minutos después de intervenir en el congreso culinario Reale Seguros Madrid Fusión, en el que además ha catalogado a Valladolid «como la capital» de Castilla y León.