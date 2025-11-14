La oposición subraya que «ni el alcalde A ni el B hacen nada» y el PP tira del golf de Puente

Con un «buenos días y a trabajar» cerraba el pleno a las 8:56 horas Jesús Julio Carnero tras una larga enumeración, por momentos tediosa, ... de las acciones que está desarrollando su equipo de Gobierno, muchas de ellas continuación de proyectos iniciados por sus antecesores. Su objetivo: trasladar a los vecinos que PP y Vox gestionan. El Ayuntamiento de Valladolid ha sido escenario este viernes de la segunda sesión extraordinaria en lo que va de mandato para abordar la labor del regidor al frente del Consistorio y cuestionar su dedicación «a tiempo parcial» por su condición de senador, con el nombramiento de Indalecio Escudero como coordinador de Políticas Públicas, el ya apodado como «alcalde B» por la oposición.

El portavoz de PSOE, Pedro Herrero, ha sido especialmente duro con este funcionario «amigo y compañero» de Carnero desde los tiempos de la Diputación, que, subrayó, «lleva dos años paseando un cuaderno por las dependencias municipales sin hacer nada». Ese «capricho» del primer edil por crear un «cargo ilegal» que convocó con «un paripé falso» al que se presentaron 15 empleados públicos cuando «el nombre ya estaba decidido» costará a los vecinos «600.000 euros en cuatro años», un dinero «tirado a la basura», porque, según el socialista, a Indalecio Escudero no se le conoce ningún documento o decisión relevante al frente de su puesto.

Herrero aportó su estadística y recuperó una agenda de Carnero, «que no se molesta ni en maquillar». «De las 876 jornadas que lleva en el cargo ha tenido 203 días sin actividad, en total 270 mañanas y 545 tardes libres», afirmó. «Igual de vacía que la de senador», aquilataba el portavoz. Y aquí llegaba más tarde el contraataque del PP, que por boca de la afilada concejala Blanca Jiménez, recuperaba aquellas fotos de Óscar Puente jugando al golf en día laborable cuando estaba al frente del Consistorio. A la edil no se le olvidaba recordar que el entonces secretario en la Alcaldía del ahora ministro «cobraba un sueldo público por hacer las funciones de caddy», el subalterno encargado de llevar los palos.

Jiménez apoyó su réplica con otros datos ya dirigidos al portavoz del PSOE al que acusó de cobrar un salario en el Gobierno municipal «mientras hacía su tesis doctoral». Para defender la convocatoria del cargo ahora ocupado por Escudero rememoró el proceso de selección del exdirector de la Asesoría Jurídica, Rafael Guerra, con el PSOE y Toma la Palabra. Su plaza, señaló la concejala, se convocó en pleno mes de agosto y sus emolumentos fueron creciendo una vez fue seleccionado para el puesto.

Desde Toma la Palabra, Rocío Anguita coincide con sus compañeros de oposición. «Valladolid necesita con urgencia un alcalde y un equipo de Gobierno que se arremangue y trabaje a tiempo completo», apuntó. Y de ahí se fue a las carencias. La primera, la falta de limpieza «donde tenemos el dudoso honor de haber batido el récord de quejas». Desde ese punto viajó a Auvasa, donde los autobuses, «con excepción de en las cabeceras de línea cada vez van más llenos y prestan un peor servicio», pese al incremento de la demanda. La suspensión del programa de alquiler municipal ALVA o la «injusta tasa de basura» se sumaron a los argumentos de Anguita para criticar la gestión del PP y Vox.

No faltó en la sesión el «cuento de la lechera», como PSOE y Toma la Palabra denominan al empeño de Carnero por un soterramiento sin visos de materializarse «ni a corto ni a medio plazo». «¿Cuál es su proyecto ahora? Porque con el que venía ya no sirve», le espetó Anguita para recordarle que la paralización de las obras del plan de integración ferroviaria llevarán a la ciudad a la «bancarrota» si se formaliza de disolución de la Sociedad Alta Velocidad.

En este punto, Herrero recuperó una de las funciones encomendadas a Indalecio Escudero: el diseño de las estrategias de ciudad. ¿Esa es su estrategia, boicotear los pasos de Ariza y Arco de Ladrillo, paralizar la obra de la estación de trenes y la de terminal de autobuses de Delicias?», se preguntó el socialista, quien confirmó que su denuncia a Carnero por vetar las mociones sobre «el alcalde B», algo que consideran contrario al artículo 23 de la Constitución, ha sido admitida a trámite.

En la sesión, Vox prefirió desviar el foco de la moción para zurrar sin piedad a Pedro Sánchez. A sus «más de 900 asesores y cargos a dedo que cuestan a los españoles 79 millones de euros al año», a la «fontanera» de Ferraz que se dedica al trabajo sucio en las cloacas de Estado, al hermano de un presidente que «vive en La Moncloa» mientras tributa en Portugal, a las «pulseras inservibles» para proteger a las mujeres maltratadas, a la «amnistía a los golpistas»... Vamos, un completo que leyó a toda marcha para no dejarse nada en el tintero.

En toda esta polémica, que al coordinador de Políticas Públicas le tiene que resonar cada día, falta la versión del protagonista, la de Indalecio Escudero. Este periódico ha solicitado una entrevista con este funcionario encargado de coordinar la acción de Gobierno de Carnero. Tendría interés al ser la persona que, en teoría, engrasa la labor del Ejecutivo local. Pero desde el Ayuntamiento han indicado que no las concede.