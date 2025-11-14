El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carnero consulta su tablet durante el pleno. En detalle, Indalecio Escudero. Aida Barrio
Valladolid

La oposición subraya que «ni el alcalde A ni el B hacen nada» y el PP tira del golf de Puente

Herrero critica que «no se conoce» ninguna decisión o gestión concreta del coordinador de Políticas Públicas, que «costará 600.000 euros» este mandato

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

Con un «buenos días y a trabajar» cerraba el pleno a las 8:56 horas Jesús Julio Carnero tras una larga enumeración, por momentos tediosa, ... de las acciones que está desarrollando su equipo de Gobierno, muchas de ellas continuación de proyectos iniciados por sus antecesores. Su objetivo: trasladar a los vecinos que PP y Vox gestionan. El Ayuntamiento de Valladolid ha sido escenario este viernes de la segunda sesión extraordinaria en lo que va de mandato para abordar la labor del regidor al frente del Consistorio y cuestionar su dedicación «a tiempo parcial» por su condición de senador, con el nombramiento de Indalecio Escudero como coordinador de Políticas Públicas, el ya apodado como «alcalde B» por la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  7. 7 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  8. 8

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  9. 9

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  10. 10 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La oposición subraya que «ni el alcalde A ni el B hacen nada» y el PP tira del golf de Puente

La oposición subraya que «ni el alcalde A ni el B hacen nada» y el PP tira del golf de Puente