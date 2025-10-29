El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jesús Julio Carnero y Pedro Herrero. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El PSOE llevará ante el juez a Carnero por «vetar» el debate sobre el «alcalde B»

El regidor matiza que no se puede hablar de algo que «no existe» porque el cargo es el de coordinador de políticas públicas. «Es como si quisieran debatir sobre los astronautas vallisoletanos», dice

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:28

Comenta

El ambiente municipal está caliente, casi en ebullición. Dos días después de la trifulca en el pleno que llevó a Carnero a espetar un «¡cállese ... la boca!» al portavoz del PSOE, Pedro Herrero, cuando este rebatía sin tener el turno de la palabra una intervención de la concejala popular Blanca Jiménez, los socialistas anuncian la presentación de una denuncia en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra el alcalde por vulnerar la Constitución.

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  7. 7 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  8. 8

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  9. 9

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  10. 10

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying

