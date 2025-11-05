El PSOE fuerza un Pleno extraordinario para censurar el trabajo de Carnero y su «alcalde B»

El Norte Valladolid Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista ha registrado este miércoles la petición de un Pleno Extraordinario, al amparo del artículo 51 del Reglamento Orgánico, con un único punto en el orden del día: «Moción para que el alcalde se dedique más a la Alcaldía». La iniciativa llega «a menos de 18 meses de la próxima cita electoral municipal y con un alcalde que aún no se ha centrado en su labor», en palabras del portavoz socialista, Pedro Herrero.

Durante la rueda de prensa, el máximo responsable de este grupo ha subrayado también que ve poco probable una ruptura entre el PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid tras el desmarque que esta última formación en el gobierno de Medina del Campo. A juicio de Herrero, Vox está demostrando que «está entregado» a los populares tras plegarse en temas como la zona de bajas emisiones, la implantación de la tasa de basura, los planes de la Agenda Urbana 2030 o su visto bueno a los cursos de igualdad que programa el Consistorio.

«Jesús Julio Carnero lleva más de dos años compatibilizando la Alcaldía con su escaño en el Senado, pero la realidad es tozuda: Valladolid sigue necesitando un alcalde a tiempo completo», ha señalado Herrero, quien ha recordado que el propio regidor llegó a proclamar: «Cuanto más senador soy, mejor alcalde soy». «Dos años después, ese lema no se ha traducido en mejoras visibles para la ciudad», señala.

El Grupo Socialista vincula el deterioro de la gestión municipal a esa «falta de dedicación y a decisiones impropias de un gobierno centrado en los problemas reales». Entre ellas, la creación de la plaza de Dirección de Coordinación de Políticas Públicas -el denominado «alcalde B»- que «ya ha supuesto un gasto de 320.000 euros con cargo al presupuesto sin aportar solución a los atascos, la suciedad o la descoordinación entre áreas», ha criticado Herrero recordando que Carnero, en dos ocasiones, ha decidido vetar el debate sobre esta figura en el pleno, motivo por el cual llevarán el caso a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales. «El alcalde se puso un 'alcalde B' porque él no está, y Valladolid no puede permitirse un piloto automático que además no funciona», ha remarcado.

El PSOE municipal denuncia que «las quejas ciudadanas se han disparado mientras la limpieza está peor que nunca». La movilidad «empeora con atascos continuos y obras mal coordinadas», y «el mundo del deporte sigue esperando el cumplimiento de promesas que se anunciaron a bombo y platillo». «La imagen de goteras en el Polideportivo Pisuerga es la metáfora perfecta de un gobierno que hace agua por todas partes», ha lamentado el portavoz.

A ello se suman «los varapalos judiciales que salpican esta etapa», entre ellos «el último pronunciamiento del Tribunal Supremo que anula la ordenanza con la que se suprimieron carriles bici y viales de uso exclusivo para ciclistas y transporte urbano». «Retroceder en movilidad sostenible nos ha hecho perder tiempo, dinero y credibilidad», señala Herrero.

El portavoz socialista también reprocha al regidor que «se haya enterado por la prensa de decisiones estratégicas para el futuro de Valladolid, como la posible implantación de una nueva fábrica de baterías». «Ninguna ciudad puede competir por proyectos de esta envergadura si su alcalde no lidera, coordina y está presente en todo momento», ha dicho.

«Hoy la descoordinación entre concejalías es clamorosa y la ciudad lo paga en su día a día: calles más sucias, tráfico más denso y oportunidades que pasan de largo por culpa de su mala gestión y sus boicots a la Integración Ferroviaria y la nueva estación de trenes. Por eso pedimos este Pleno Extraordinario, para que el alcalde rectifique, se dedique de verdad a Valladolid y priorice la gestión sobre la propaganda», resume el portavoz socialista. La propuesta del Grupo Municipal Socialista se formaliza «sin estridencias y con sentido de ciudad», concluye Herrero convencido de que «Valladolid no puede esperar más a que el gobierno municipal se ponga a funcionar».

La petición de Pleno Extraordinario se formula al amparo del artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de los artículos 49, 50 y 51 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid (BOP 29/11/2019). El alcalde no podrá demorarlo más de quince días hábiles tras la solicitud y, si no convoca en ese plazo, el Pleno quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente, a las 12:00 horas.