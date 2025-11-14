El Juzgado admite a trámite el recurso contra Carnero por «vetar» dos mociones sobre el «alcalde B»

El Juzgado de Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid, cuya titular es Celia Aparicio, ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo ... Municipal Socialista contra Jesús Julio Carnero por «vetar» dos mociones de los socialistas para su debate en el pleno. La primera de ellas data del pasado mes de septiembre y la segunda de octubre. En ambas, el PSOE pedía explicaciones al regidor por el nombramiento del coordinador de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, apodado por la oposición como «el alcalde B», y le requería para que aportara datos sobre su gestión al frente del Ayuntamiento, que compagina con su cargo de senador.

Según recoge el decreto del Juzgado, fechado el pasado 10 de noviembre, ya se ha librado oficio al Ayuntamiento de Valladolid «a fin de requerir la remisión del expediente administrativo relativo a la decisión adoptada por el alcalde de Valladolid en la reuniones de las juntas de portavoces celebradas el día 21 de octubre y el 6 de noviembre de 2025». El recurso, que defiende el abogado Carlos Castro, se fundamenta en que el máximo responsable del Consistorio incumplió el artículo 23 de la Constitución al cercenar, según los recurrentes, el derecho de la oposición a presentar mociones para su debate. «Censura municipal», dicen los socialistas.

Es la segunda ocasión en la que el PSOE lleva a los tribunales el puesto creado por Carnero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León resolvió en diciembre de 2024 que el Ayuntamiento debió modificar el Reglamento Orgánico del Consistorio antes de crear el puesto que desempeña Escudero. La sentencia estimaba el recurso de apelación interpuesto por el PSOE y consideraba que este órgano directivo no era «conforme a derecho». Así que el equipo de Gobierno de PP y Vox modificó la norma para incluirlo de forma oficial.

El pasado 29 de octubre, Carnero mostró su respeto por todas la iniciativas que lleven a cabo los partidos o personas ante los tribunales, pero acotaba que artículo 23 de la Constitución, el del derecho a la participación, es un precepto claro que establece que tiene que haber un objeto y en este caso es, a su juicio, «inexistente». «Aquí no hay alcalde B; aquí hay un coordinador de políticas públicas; si quieren, como les he dicho en las dos juntas de portavoces, que hablemos del coordinador de políticas públicas no tenemos ningún problema y así viene recogido en las correspondientes actas, pero de lo que no existe no se puede hablar», dijo entonces.

La negativa a incluir esas dos mociones en los plenos antes citados llevó al PSOE a forzar la celebración de un pleno extraordinario, que ha tenido lugar este viernes. En la sesión, el principal partido de la oposición ha vuelto a insistir en la falta de pulso del Ejecutivo local en la gestión, además de arremeter contra el cuantioso desembolso que supone para las arcas municipales el puesto de Escudero, que cifran en 600.000 euros durante los cuatro años del mandato.