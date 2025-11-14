El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP, Blanca Jiménez, se dirige a Pedro Herrero durante el pleno celebrado este viernes. Aida Barrio

Valladolid

El Juzgado admite a trámite el recurso contra Carnero por «vetar» dos mociones sobre el «alcalde B»

El órgano de lo Contencioso-Administrativo número 4 reclama al Ayuntamiento el expediente de las juntas de portavoces en las que el regidor tomó la decisión

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

El Juzgado de Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid, cuya titular es Celia Aparicio, ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo ... Municipal Socialista contra Jesús Julio Carnero por «vetar» dos mociones de los socialistas para su debate en el pleno. La primera de ellas data del pasado mes de septiembre y la segunda de octubre. En ambas, el PSOE pedía explicaciones al regidor por el nombramiento del coordinador de Políticas Públicas, Indalecio Escudero, apodado por la oposición como «el alcalde B», y le requería para que aportara datos sobre su gestión al frente del Ayuntamiento, que compagina con su cargo de senador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  7. 7 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  8. 8

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  9. 9

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  10. 10 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Juzgado admite a trámite el recurso contra Carnero por «vetar» dos mociones sobre el «alcalde B»

El Juzgado admite a trámite el recurso contra Carnero por «vetar» dos mociones sobre el «alcalde B»