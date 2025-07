La oposición en bloque exige a Carnero que la bandera arcoíris ondee en el Ayuntamiento el día del orgullo

El PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han reclamado este lunes al alcalde, Jesús Julio Carnero, que retome la tradición, que él mismo llegó ... a protagonizar cuando era presidente de la Diputación, de colgar la bandera arcoirís desde el balcón del Ayuntamiento cada 28 de junio, día del órgullo LTGBI. Y lo hacen después de conocer la última sentencia del Tribunal Supremo, que viene a ratificar dos anteriores y que confirma la legalidad de esta acción al concretar que «no vulnera el principio de neutralidad institucional».

El alto tribunal, en este sentido, ha rechazado así un recurso de casación interpuesto por Abogados Cristianos contra un fallo inicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid, ratificado después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que viene a mantener su doctrina, ya expuesta en una resolución anterior del año pasado, precisamente a raíz de un recurso de la Diputación, en la que tumbaba una condena a dicha institución por colgar la bandera arcoíris en 2020 y sentaba jurisprudencia en cuanto a la legalidad de hacerlo.

La nueva resolución vuelve a dejar claro que las administraciones públicas« pueden exhibir banderas no oficiales, como la LGTBI, sin que ello vulnere el principio de neutralidad institucional».

Y por eso tanto el portavoz del grupo municipal socialista, Pedro Herrero, como la concejala de Toma la Palabra Rocío Anguita han coincidido en apuntar que «el Ayuntamiento de Valladolid y el alcalde Carnero ya no tienen ninguna excusa para no poner la bandera LGTBI en el balcón de la Casa Consistorial», tal y como ha expuesto la segunda; mientras que Herrero ha incidido en que «esta sentencia echa por tierra posiciones rancias que nos han devuelto a una época impropia de una ciudad como Valladolid» y ha reiterado que el regidor «ya no tiene excusas para descartar la colocación de la bandera LGTBI».

Rocío Anguita, además, ha ahondado en que el fallo del Supremo reafirma el derecho de las administraciones a apoyar públicamente la defensa de los derechos humanos al «confirmar que todas las banderas se pueden poner y que no suponen quebrar la neutralidad de la administración, todo lo contrario, las administraciones tienen que posicionarse a favor de la democracia, de la diversidad y de los valores constitucionales».

El alto tribunal, en cuanto a la resolución que confirma lo ya dicho con anterioridad, considera que el recurso interpuesto por Abogados Cristianos «no plantea argumentos» suficientes para prohibir la exhibición del símbolo LGTBI e incide en que mostrarla, en este caso, forma parte de una actuación que busca promover la igualdad.

De manera que, aunque no las había, fruto de la sentencia dictada por el mismo tribunal el año pasado, que derivó de un recurso interpuesto por la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Zaragoza, la nueva resolución elimina «dudas» sobre la legalidad de la exhibición de símbolos como la bandera LGTBI.

Y por eso VTLP y el PSOE reclaman al unísono al alcalde que «retome la práctica como muestra de respeto, compromiso institucional y defensa de los derechos fundamentales».

La postura del alcalde de Valladolid

El alcalde, Jesús Julio Carnero, en este sentido, ya apuntó en diciembre, a raíz de la resolución anterior del Supremo, que su postura era clara a la hora de que «en el balcón del Ayuntamiento de Valladolid lo único que se cuelgan son las banderas oficiales mientras el que está hablando sea alcalde». E insistió en que así será «este año y el que viene, y los sucesivos mientras sea alcalde».

Cabe recordar que Carnero sí izó la bandera arcoíris en el balcón de la Diputación, en el palacio de Pimentel, durante su etapa como presidente de la Institución entre 2011 y 2019. Y dicha práctica la mantuvo su sucesor, Conrado Íscar. Dicha institución, de hecho, fue la que recurrió un primer fallo que prohibía la exhibición de dicho símbolo y dio pie al fallo del Supremo que avaló el pasado año está práctica en las institución públicas.