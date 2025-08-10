El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eduardo Menchaca, a la izquierda, muestra a tres personas uno de los rincones del Espacio Intercultural y Religioso puesto en marcha por Red Íncola. Rodrigo Jiménez

Once comunidades religiosas conviven en Valladolid con 101 lugares de culto y oración

El Plan Municipal de Convivencia, recién aprobado, defiende «el apoyo, promoción y desarrollo de diálogo para comprender los múltiples aspectos religiosos»

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:26

Todos los años, las mezquitas de las calles Cádiz y Celtas Cortos, en el barrio de Delicias, organizan su fiesta del cordero con festejos en ... los parques de la Paz y Canterac, dos meses y diez días después del Ramadán. Mediadoras interculturales del Ayuntamiento colaboran en la tramitación de los permisos de vía pública y la Policía Municipal ofrece cobertura mientras tiene lugar la celebración. «Siempre nos han dado permisos, sin ninguna traba», asegura Bekkai Grioui, de la asociación Al Mostakbl-El Futuro. «Es un signo claro de integración. No tiene que haber problemas porque recemos en un parque (o un polideportivo). No se molesta a nadie. Ni siquiera afectamos al tráfico o la circulación», dice Grioui.

