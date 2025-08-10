Once comunidades religiosas conviven en Valladolid con 101 lugares de culto y oración

Todos los años, las mezquitas de las calles Cádiz y Celtas Cortos, en el barrio de Delicias, organizan su fiesta del cordero con festejos en ... los parques de la Paz y Canterac, dos meses y diez días después del Ramadán. Mediadoras interculturales del Ayuntamiento colaboran en la tramitación de los permisos de vía pública y la Policía Municipal ofrece cobertura mientras tiene lugar la celebración. «Siempre nos han dado permisos, sin ninguna traba», asegura Bekkai Grioui, de la asociación Al Mostakbl-El Futuro. «Es un signo claro de integración. No tiene que haber problemas porque recemos en un parque (o un polideportivo). No se molesta a nadie. Ni siquiera afectamos al tráfico o la circulación», dice Grioui.

«Nunca ha habido problemas de ningún tipo», remachan desde el Ayuntamiento, que el pasado 3 de julio presentó la segunda edición de su Plan Municipal de Convivencia, un documento, con vigor hasta 2028, que apuesta en Valladolid «por un modelo de inclusión intercultural en el que se lleva muchos años trabajando». Lo dice Rodrigo Nieto, concejal de Familia, Personas Mayores y Acción Social, quien subraya el trabajo que se lleva a cabo desde el Consistorio y diversas asociaciones para «garantizar los derechos y recordar la reglamentación que existe respecto a las diferentes confesiones religiosas».

La situación vivida esta semana en Jumilla (Murcia) ha servido para recordar los derechos sobre diversidad religiosa y libertad de culto en España. Allí, en la localidad murciana (con un cruce de textos y reformulaciones entre PP y Vox) se ha aprobado una moción que impide que las instalaciones deportivas municipales sean utilizadas para eventos culturales, sociales o religiosos no organizados por el Consistorio. El PP subraya que no se señalan ritos ni religiones, pero todo apuntaba a las celebraciones islámicas. Grioui, portavoz de la comunidad musulmana en Valladolid, lo tiene claro: «No se debe mezclar religión y política... y este tiop de decisiones solo contribuyen a empeorar la convivencia». La Conferencia Episcopal, presidida por el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, aseguró el jueves que «hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».

El propio Argüello, en un artículo publicado este viernes en 'ABC', criticaba esta moción de Jumilla, por entender que iba en contra de la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, «que reconocen la libertad religiosa de culto, tanto en público como en privado». Y añade: «Qué bueno sería que nuestros amigos musulmanes españoles o que viven entre nosotros reivindiquen la libertad allí que para ellos defendemos aquí». Y todo, insiste, en aras de «una convivencia guiada por el principio del bien común».

Esa convivencia se traduce en Valladolid en once comunidades religiosas y al menos 101 templos y locales de culto y oración, de acuerdo con el registro del Ministerio de Justicia, recogido en Diversidad Religiosa Valladolid. Son cincuenta parroquias católicas (no se incluyen las iglesias penitenciales), tres mezquitas, dos iglesias ortodoxas, 38 de culto evangélico o un centro budista, cuyas direcciones se actualizan de forma periódica en la web (la próxima, después de este verano). En esta página, promovida por el Ayuntamiento, se reúne no solo el listado de confesiones religiosas, sino también un calendario con las principales celebraciones de cada una de ellas. La próxima semana, por ejemplo, la Iglesia Católica celebra la Asunción de la Virgen. Ese mismo 15 de agosto, la Iglesia Ortodoxa festejará la Dormición de la Madre de Dios.

Es un ejemplo de la diversidad de manifestaciones religiosas que tienen lugar en Valladolid, una ciudad donde la comunidad católica es abrumadora mayoría, pero donde también están presentes el Islam (con tres mezquitas y una más pendiente de autorización), la Iglesia Evangélica, la Ortodoxa, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, el Instituto Gnóstico de Antropología Samael y Litelantes, Testigos de Jehová, Gnósticos Rosacruz Aúrea, Fe Bahá'í, Dojo Zen y Budismo.

Ampliar Bekkai Grioui, en la mezquita de la calle Celtas Cortos, en Delicias. Rodrigo Jiménez

Representantes de todas estas confesiones están integrados en la Mesa de la Diversidad Religiosa, un órgano promovido por el Ayuntamiento, que mantiene «dos o tres encuentros al año» y en el que «se ponen en común acciones de coordinación y sensibilización que afectan a todos los participantes», explica Rodrigo Nieto, quien recuerda cómo en la última reunión (celebrada en junio) se abordó, por ejemplo, el impacto de la tasa de basuras.

Para resolver este tipo de dudas, el Ayuntamiento ultima también durante estos meses una guía de gestión municipal y libertad religiosa para facilitar los trámites administrativos a estas entidades y también a los funcionarios que los deben llevar a cabo.

El objetivo, como resume el Plan de Convivencia, es fortalecer Valladolid como ciudad de «inclusión intercultural». Entre otras acciones, ese documento municipal recoge la «puesta a disposición de espacios comunitarios para que las entidades y asociaciones culturales y étnicamente diversas puedan realizar actividades interculturales, educativas y lúdicas». Añade que «se favorece la inclusión de espacios públicos como lugares de encuentro e intercambio de información y apoyo». En este sentido, este plan concluye que «la creación de espacios de encuentro es fundamental para fortalecer la cohesión social y fomentar la participación activa de todos los miembros de Valladolid. Estos espacios proporcionan lugares de reunión, socialización y colaboración, y además promueven el sentimiento de pertenencia y unidad».

Por ejemplo, está previsto que el centro cívico José Luis Mosquera (en Huerta del Rey) acoja el próximo 8 de noviembre un concierto en el que se ofrecerá un recorrido musical vinculado con diferentes confesiones religiosas. Esta actividad será el broche a la programación de Valladolid Plural, un proyecto impulsado desde La Merced Migraciones, Red Íncola, Sociedad Bíblica Española y la Iglesia Evangélica la Roca, que tiene como principal reclamo 'La noche de las religiones', un recorrido guiado para que la ciudadanía conozca los diferentes cultos que se profesan en Valladolid.

Una evidencia divulgativa es el que Red Íncola ofrece desde 2018 en sus instalaciones de la calle Olmo (en La Rondilla). Allí cuentan con un Espacio Intercultural y Religioso que funciona como un museo de las religiones en Valladolid. Organizado en cinco grandes áreas, este proyecto permite «conocer cuáles son las principales religiones que existen en el mundo, cuáles tienen presencia en nuestra ciudad y cuáles son sus principales ideas», explica Eduardo Menchaca, trabajador social en la Fundación Red Íncola.

Ampliar Presentación en la Casa Consistorial, el pasado otoño, de las actividades de Valladolid Plural, organizada por La Merced Migraciones, Red Íncola, Sociedad Bíblica Española y la Iglesia Evangélica la Roca. El Norte

«Si no conocemos cómo son las religiones o por qué se celebran determinados ritos, no podremos convivir. Viviremos sin juntarnos en mundos paralelos sin que se favorezca la integración», indica Menchaca, quien recuerda que este espacio es visitado cada año por cientos de escolares. Además, trabajadores y voluntarios de Red Íncola recorren los colegios para ofrecer charlas sobre diversidad religiosa. Y cuentan además con acciones lúdicas y educativas como 'scape rooms'.

El espacio interreligioso está articulado en cinco grandes áreas. La primera establece conexiones entre religiones a través de los cuatro elementos (tierra, aire, fuego y agua). «Por ejemplo, con el agua purificadora del Islam o su papel en el bautismo cristiano». Una segunda zona, en torno a un gran mapa del mundo, recuerda que «no hay purezas en ningún lado. También hay cristianos en Marruecos, por ejemplo. Por eso es importante acabar con los prejuicios a través de información: Malasia es el país con más musulmanes y viven más judíos en EE UU que en Israel». El recorrido por este espacio continúa por apartados vinculados con la identidad, los diferentes objetos religiosos (como libros sagrados) y el recordatorio de diez frases, de diversas religiones, que coinciden en un punto: la importancia del respeto a los demás y sus creencias. Desde el 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo', del cristianismo, el 'Ninguno de vosotros es creyente en verdad hasta que no desea para los demás lo que quiere para sí mismo', del profeta Mahoma.

«El mensaje principal de este espacio es que no vivimos solos, que no se trata de imponer, sino de convivir», indica Menchaca, trabajador en Red Íncola, entidad que desde hace años organiza un festival, entre musulmanes y cristianos, para dar a conocer el Ramadán. El último, celebrado el pasado mes de marzo, contó con la presencia de los imanes de Valladolid y del concejal Rodrigo Nieto.

«En Valladolid no existe ningún problema con respecto a las religiones. No hay esa percepción y, además, trabajamos en muchas campañas de sensibilización, educación y mediación comunitaria». Y aquí, también los gestos son importantes. Por ejemplo, el Ayuntamiento incorpora a los representantes de las comunidades religiosas en diversos actos públicos. Y en la página web municipal sobre diversidad religiosa, hay una pregunta inclusiva al elegir para formularla la primera persona del plural: «¿Qué confesiones practicamos los vallisoletanos?».