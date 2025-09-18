Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid

200 euros para quien le devuelva su iPhone 11 Pro. Esa es la recompensa que Araceli, una vecina de Ajo (Cantabria), ofrece a quien -quiere ... creer- se llevó «por descuido» su terminal de Apple el pasado domingo de la localidad cántabra y que ha terminado en Valladolid. Lo sabe porque, en cuanto se percató de que le faltaba el móvil, de escaso valor económico «porque ya tiene unos años» pero con un alto valor sentimental por los recuerdos que atesora, activó el rastreador y vio todo el recorrido que hizo la persona o personas en cuestión hasta terminar en la capital vallisoletana.

Concretamente, en el número 96 del paseo de Zorrilla, frente a la plaza de toros. Allí, en ese punto de la arteria principal de la ciudad, el iPhone de color negro y carcasa negra rígida de Araceli estuvo situado «durante más de cinco horas hasta agotar su batería». Una vez se apagó el teléfono, adiós ubicación. «Me extraña porque se apagó a las diez de la noche y no han vuelto a intentar encenderlo; creo que no quisieron robarlo, sino que creían que estaba perdido y no supieron cómo reaccionar», apunta esta mujer, quien insiste en que lo único que le «importa» es poder recuperar todos los recuerdos y la información que tenía en el dispositivo.

Esa creencia se basa en que duda «mucho» que alguien entrara a su casa, ubicada en la urbanización La Sorrozuela, y se llevara ese antiguo teléfono. «Creo que me lo pude dejar olvidado en el techo del coche y alguien lo vio y lo cogió con la intención de devolverlo, pero no lo sé a ciencia cierta. Igual se lo llevaron al ver que es un iPhone con la idea de quedárselo...», sostiene Araceli, al tiempo que avanza su intención de interponer una denuncia en comisaría.

Alto valor sentimental

Precisamente, ese interés por no perder las fotografías, por ejemplo, con su madre, o datos personales importantes es lo que le ha llevado a lanzar un llamamiento «a la desesperada» a través de las redes sociales. «¿Estuviste en Ajo este domingo? ¿Visitaste el faro y las cuevas? ¿O conoces a alguien que lo hiciera? Este mensaje es para ti o para quien quizás ha comentado algo similar este fin de semana. Este domingo, mi móvil desapareció en Ajo. Horas después supe por el localizador que el teléfono viajó hasta Valladolid. No estoy buscando problemas ni culpables. Solo quiero recuperar mi móvil y los recuerdos que contiene (fotos, información personal, trabajo...). Sé que alguien lo encontró y quizás pensó en devolverlo o no supo cómo», reza la publicación.

Quiere, como sea, hacerse de nuevo con su iPhone «perdido o robado» y, por ello, ofrece una recompensa de hasta 200 euros para quien se lo devuelva. «Ese teléfono no lo vale, pero si así se animan a dármelo y no tirarlo, se lo doy», sentencia esta mujer cántabra. Ahora, dice, solo le queda confiar en el altavoz de las redes sociales y en la «bondad» de la ciudadanía.