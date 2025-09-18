El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Faro de la localidad cántabra de Ajo, en cuyas inmediaciones desapareció el móvil. Sane

Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid

Araceli, vecina de Ajo, acude a las redes sociales «a la desesperada» por tratar de encontrar el móvil, cuya ubicación se pierde en el paseo de Zorrilla

E. E.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:59

200 euros para quien le devuelva su iPhone 11 Pro. Esa es la recompensa que Araceli, una vecina de Ajo (Cantabria), ofrece a quien -quiere ... creer- se llevó «por descuido» su terminal de Apple el pasado domingo de la localidad cántabra y que ha terminado en Valladolid. Lo sabe porque, en cuanto se percató de que le faltaba el móvil, de escaso valor económico «porque ya tiene unos años» pero con un alto valor sentimental por los recuerdos que atesora, activó el rastreador y vio todo el recorrido que hizo la persona o personas en cuestión hasta terminar en la capital vallisoletana.

