Apple presenta el nuevo iPhone 17: dónde comprarlo en Valladolid El precio del renovado terminal, que se podrá reservar a partir del viernes 12 de septiembre, partirá de los 959 euros e incluye un novedoso modelo: el iPhone Air

Ignacio Repilado Valladolid Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:54

El nuevo iPhone 17 es una realidad tras haber sido presentado de forma oficial en el Apple Event el pasado 9 de septiembre. En la convocatoria, retransmitida en directo desde el Apple Park de Cupertino, también se presentaron los nuevos iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air; así como el Apple Watch Series 11 o los AirPods 3 Pro. Pero, ¿cuándo llegarán a las manos de los usuarios?

¿Cuándo se podrá comprar y reservar?

La compañía de la manzana mordida ya ha fijado el calendario de lanzamientos: las reservas del iPhone 17 estarán disponibles a partir del viernes, 12 de septiembre, mientras que su llegada oficial a las tiendas será el 19 de septiembre. En esa fecha, los usuarios podrán decidir qué modelo y especificaciones (como color o capacidad) eligen para su nuevo terminal.

Dónde comprarlo en Valladolid y Castilla y León

En el caso de Castilla y León, además de la compra 'online', existen tiendas físicas donde se puede probar, reservar y, por supuesto, adquirir los últimos productos de Apple. Entre estos comercios se encuentra la Apple Store de Valladolid en el Centro Comercial Río Shopping (Calle Me falta un tornillo, 5, Arroyo de la Encomienda), una de las doce tiendas oficiales de la marca de Cupertino que existen en España.

Otra opción son los establecimientos 'Apple Premium Reseller', los cuales cuentan con licencia de Apple y a menudo incluyen descuentos en productos descatalogados.

Un ejemplo de estas tiendas 'Premium Reseller' es K-Tuin, que cuenta con tiendas en: León (calle Alfonso V, 2)

Valladolid (calle Zúñiga, 2)

Burgos (calle Moneda, 21)

Salamanca (calle Concejo, 4)

En su web, K-Tuin de momento ofrece la opción de «avisar» a los usuarios cuando estos productos estén disponibles, previo formulario; afirmando también que se podrá recibir a partir del 19 de septiembre.

Novedades de los iPhone 17 y iPhone 17 Pro

El sucesor del iPhone 16 es, probablemente, el producto más esperado de este evento. El iPhone 17 base incorpora entre sus características:

Pantalla ProMotion de 6,3 pulgadas y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz.

Chip Apple Silicon A19.

Sistema de cámaras principales de 48 megapíxeles con zoom óptico x2.

Integración de IA para expandir automáticamente el campo de visión para captar a todas las personas ante la cámara.

Cámara frontal de 18 megapíxeles.

Por otro lado, los tope de gama, como el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, incorporan diferentes novedades, entre las que se encuentran:

Rediseño en la parte trasera, al ocupar el módulo de cámaras toda la parte superior del móvil.

Sistema de refrigeración basado en cámara de vapor.

Zoom óptico renovado, de hasta x8 en el caso del modelo Pro Max.

Nuevo procesador A19 Pro con seis núcleos de GPU y CPU.

Tres colores diferentes: plata, azul y naranja.

iPhone 16 vs iPhone 17: principales diferencias

Con respecto a la generación anterior (por el momento, la única disponible para su venta a través de la página web oficial de Apple), el nuevo iPhone 17 presenta diferentes novedades, en lo que a 'hardware' respecta. Entre ellas:

Pantalla de mayor tamaño (6,3 pulgadas frente a los 6,1 del iPhone 16); aunque ambas son de tipo Super Retina XDR. También en la parte delantera, el iPhone 16 utiliza Ceramic Shield, mientras que el iPhone 17 cuenta con Ceramic Shield 2, «tres veces más resistente» a los arañazos, según destaca Apple.

En cuanto al rendimiento, el iPhone 16 integra el chip A18 con CPU de seis núcleos y GPU de cinco núcleos, mientras que el iPhone 17 incluye el chip A19 con la misma configuración de CPU y GPU, pero con aceleradores neuronales añadidos.

La autonomía de vídeo es de hasta 22 horas en el iPhone 16 frente a hasta 30 horas en el iPhone 17.

Ambos cuentan con una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, pero difieren en el ultra gran angular: el iPhone 16 lo equipa de 12 megapíxeles, mientras que el iPhone 17 lo eleva a 48 megapíxeles. En grabación de vídeo, ambos dispositivos permiten capturar en 4K con Dolby Vision a 60 f/s. Respecto a la cámara frontal, el iPhone 16 tiene un sensor de 12 megapíxeles, mientras que el iPhone 17 aumenta la resolución a 18 megapíxeles.

Ambos modelos integran Apple Intelligence y disponen de puerto USB-C; y, por último, en carga inalámbrica MagSafe, el iPhone 16 alcanza hasta 22W con adaptador de 30W o superior, mientras que el iPhone 17 llega a hasta 25W con el mismo adaptador.

iPhone Air, extremadamente delgado

Una de las novedades más relevantes —y, en cierto modo, inesperadas— del evento ha sido la presentación de un nuevo modelo de teléfono. Se trata del iPhone Air (que no incluye la denominación '17' y, por tanto, supone una gama diferente).

Entre las novedades del iPhone Air destacan: Diseño delgado y ligero, con un grosor de 5,6 mm.

Pantalla de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion.

Chip A19 Pro.

Colores: negro espacial, blanco nube, dorado y azul cielo.

Conectividad 5G, WiFi 7, Bluetooth.

Uso de eSIM.

Almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB

Cámara principal de 48 megapíxeles, 26 mm y apertura 1.6; además de telefoto x2 de 12 megapíxeles y 52mm.

Cámara frontal de 18 megapíxeles

Precio de los nuevos productos de Apple

En lo que se refiere a los precios, el iPhone 17 (básico) parte de los 959 euros, mientras que las versiones 'Pro' y 'Pro Max' se podrán comprar desde los 1319 y los 1469 euros, respectivamente. Por otro lado, el iPhone Air partirá de los 1.219 euros.