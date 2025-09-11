Llega la revolución en la recarga de coches eléctricos: baterías listas en 5 minutos

N. S. Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Ya está en Madrid un tipo de recarga de coches eléctrico pionera. Inaugurada en varias estaciones de Repsol, se trata de un «sistema» de intercambio automático de baterías, una tecnología que promete reducir el tiempo de recarga a solo cinco minutos. En realidad, se trata de cambiar una batería descargada por otra completamente cargada. Según informó Repsol, se trata de una tecnología desarrollada por la compañía Ample que permite optimizar la operación de flotas eléctricas y reduce significativamente los tiempos de carga, en colaboración también con Stellantis y Free2move.

Las estaciones de intercambio de baterías ligeras de Ample pueden desplegarse en áreas públicas en tan solo tres días, lo que permite una infraestructura rápidamente escalable capaz de satisfacer la demanda de los conductores.

Cuando un vehículo eléctrico habilitado para Ample se acerca a la estación, esta reconoce inmediatamente el vehículo. Una vez estacionado, el conductor inicia el intercambio de batería desde la aplicación móvil, resultando en una batería completamente cargada en menos de cinco minutos.

La solución de intercambio modular de baterías de Ample está diseñada para ser rápida y rentable, minimizando así el tiempo en que los vehículos eléctricos están fuera de servicio, así como los impactos financieros relacionados. La tecnología de baterías de Ample estaría disponible para los clientes de vehículos eléctricos bajo un servicio de suscripción. Este enfoque reduciría el coste total inicial del vehículo, además de permitir al cliente beneficiarse siempre de la última tecnología en baterías, aumentando efectivamente la autonomía y la vida útil del vehículo eléctrico.

De forma inicia, el despliegue de este sistema de intercambio automatizado de baterías contará con tres ubicaciones diferentes en estaciones de servicio de Repsol en la Comunidad de Madrid: en el Barrio de Montecarmelo, ya operativa y abierta al público; en la Avenida de Andalucía, que se encuentra en fase final de instalación y comenzará a operar en las próximas semanas; y en Barajas, aunque esta estación todavía está en fase preliminar.

Además, Ample ya ha instalado una estación en la calle Manuel Luna, que complementa actualmente la red de intercambio de baterías en la capital.

