El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada al Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Valladolid. Carlos Espeso

La oferta docente de la Universidad de Valladolid reforzará el flanco 'bio' y sanitario

Al nuevo grado de Farmacia se unirá el próximo curso Biotecnología, que se suman a los másteres sobre nutrición de precisión y oftalmología

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:14

Comenta

La Universidad de Valladolid recibirá el próximo septiembre más alumnado para formarse en disciplinas sanitarias y de especialidades que encajan en el área 'bio'. El ... grado de Biotecnología, que se impartirá en Palencia, y másteres en nutrición de precisión y en subespecialidades oftalmológicas han recibido recientemente último visto bueno oficial para su implantación y se suman así, en los estrenos inmediatos, al grado de Farmacia que arrancará en Valladolid también el próximo curso. Son iniciativas que refuerzan el potencial docente de la Universidad de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  4. 4

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  5. 5 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  6. 6

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  7. 7

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  10. 10

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La oferta docente de la Universidad de Valladolid reforzará el flanco 'bio' y sanitario

La oferta docente de la Universidad de Valladolid reforzará el flanco &#039;bio&#039; y sanitario