La oferta docente de la Universidad de Valladolid reforzará el flanco 'bio' y sanitario

La Universidad de Valladolid recibirá el próximo septiembre más alumnado para formarse en disciplinas sanitarias y de especialidades que encajan en el área 'bio'. El ... grado de Biotecnología, que se impartirá en Palencia, y másteres en nutrición de precisión y en subespecialidades oftalmológicas han recibido recientemente último visto bueno oficial para su implantación y se suman así, en los estrenos inmediatos, al grado de Farmacia que arrancará en Valladolid también el próximo curso. Son iniciativas que refuerzan el potencial docente de la Universidad de Valladolid.

Los trabajos en el seno de la institución universitaria para la puesta en marcha de las nuevas titulaciones están muy avanzados en el caso de los dos nuevos grados y son una realidad ya en el de los másteres. Farmacia partirá en la universidad pucelana con 60 alumnos que recibirán formación en el edificio en el que está la Facultad de Medicina y que ya hizo hueco a Enfermería, Biomedicina y Terapias Avanzadas, Ingeniería Biomédica, Nutrición y Logopedia y complementarán la formación en los laboratorios de la Facultad de Ciencias, que acoge también a medias el grado de Óptica. Y los 45 estudiantes de Biotecnología, grado que va más allá de la vertiente sanitaria, pero que también abarca este ámbito, tendrán los espacios de docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Los dos másteres se han diseñado con una matrícula de 20 alumnos para el de nutrición y de 15 para el oftalmológico.

En el caso de los dos másteres que acaban de recibir (a finales de agosto) el visto bueno último para su puesta en marcha, que es el del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el de Nutrición de Precisión y Traslacional ya se ha estrenado y el de Subespecialidades Oftalmológicas no es realmente nuevo, porque era una formación que se impartía desde el IOBA (Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada) pero que ha tenido que pasar por un proceso de «reverificación» han haberse actualizado la estructura del mismo, lo que convertía esos másteres en una titulación prácticamente nueva.

Ampliar Acceso al vestíbulo del edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Valladolid. Carlos Espeso

1 El grado de Farmacia: 60 alumnos en septiembre para una titulación 'crecedera'

La Universidad de Valladolid contará el próximo curso con los primeros alumnos de Farmacia, con una titulación de cinco años que viene a paliar en parte la orfandad de centros públicos en la mitad norte de España que ofrecen este grado universitario. Echará a andar con 60 plazas, pero tal y como reconoce María Teresa Pérez García, catedrática de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y coordinadora de la puesta en marcha del nuevo grado, «es una titulación crecedera, con posibilidad de incremento de alumnos».

El poso docente que la UVa exhibe en el área 'bio' y de las ciencias de la salud permite afrontar con garantías la aportación de profesorado y la solvencia en el plan de estudios de Farmacia, con asignaturas consolidadas en otros grados (como el de Biomedicina y Terapias Avanzadas) que pueden ser optativas en para los futuros farmacéuticos. Y sienta cimientos para dobles grados en el medio plazo. «La Universidad de Valladolid tiene un grado de Óptica muy potente», apunta María Teresa Pérez García como posible emparejamiento de Farmacia en un doble grado más adelante. O también Nutrición.

Sobre los 60 alumnos, la previsión es que se cubra toda esa oferta y que queden aspirantes en espera. «Hay muy buena empleabilidad, en farmacia propiamente, pero también en otros ámbitos sanitarios, en investigación y en empresas de otros sectores», argumenta la coordinadora de un grado que se asentará en el edificio histórico de la Facultad de Medicina (a expensas de que cuente en un futuro con sede propia), pero que completará formación práctica en los laboratorios de la Facultad de Ciencias, al ser una disciplina con un fuerte componente de conocimientos químicos, por ejemplo, en la síntesis del medicamentos. «Tiene 75 créditos de Ciencias, aproximadamente equivalen a un año y medio», precisa el decano de la Facultad de Ciencias, Manuel Bardají, sobre las materias del plan de estudios que abordarán los farmacéuticos de Valladolid. «Es una carrera muy demandada», señala sobre Farmacia y las 60 plazas con las que iniciará andadura en la Universidad de Valladolid. Un aforo inicial que se articula como el peldaño desde el que previsiblemente tomará impulso con más alumnado.

2 Biotecnología, arrancará con 45 plazas en el campus de Palencia

«Es una titulación muy amplia, que abarca desde la vacuna de la covid a la producción de vino». Quien define lo que supondrá el Grado de Biotecnología es Jorge Poveda, profesor e investigador del área de Producción Vegetal en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, que coordina la puesta en marcha del nuevo grado en el palentino campus de La Yutera.

La titulación será una realidad en septiembre próximo con una oferta de 45 plazas. «Nunca se sabe, pero lo más probable es que se cubran al 100%, porque hay una altísima demanda en toda España», explica Poveda. Biotecnología es una titulación que ofrecen en Castilla y León las universidades de Salamanca y de León. Su incorporación a la oferta docente de la UVa, en La Yutera, supone una apuesta por el campus palentino y reforzar el impulso a la investigación en el mismo.

Jorge Poveda señala que el diseño del contenido convierte Biotecnología una titulación de enorme amplitud, en la que se hace hueco una parte de orientación sanitaria. Los alumnos abordarán biotecnología vegetal, animal, alimentaria, ambiental, microbiana... La implantación del nuevo grado supondrá la creación de nuevas unidades departamentales de la universidad en Palencia, con la incorporación de profesorado de las facultades de Ciencias y de Medicina. Y contará con asignaturas que formarán en la ciencia de los datos, gestión de empresas biotecnológicas, ingeniería química, bioquímica, biología celular y molecular, entre otras materias.

3 Nutrición de Precisión, estreno con 17 alumnos españoles e hispanoamericanos

El Máster de Nutrición de Precisión y Personalizada y Traslacional es una formación equiparable a un curso académico, con 60 créditos, capacidad para 20 alumnos y que se imparte 'online'. «Tenemos 17 alumnos, que es muy buena cifra dado que nos aprobaron el master a finales de agosto y solamente hemos podido matricular en el último plazo», señala Daniel de Luis, catedrático de Endocrinología y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y jefe de ese servicio en el Hospital Clínico Universitario.

Esos 17 alumnos pioneros han cursado ya dos de las once asignaturas en las que está estructurado el máster, que aborda desde biomarcadores nutricionales a la nutrición molecular, la legislación, el etiquetado o la incorporación de la Inteligencia Artificial a la aplicación a la salud de toda ese conocimiento con dietas, alimentos funcionales o nutrición epidemiológica, entre otras materias.

Es una formación que culmina con un título oficial y 'asíncrona'. Esto último implica, tras una clase inicial cada lunes que requiere la conexión de todos los matriculados, que el alumno puede organizar su horario de estudio y las tareas, de manera que facilita la incorporación de profesionales de la salud con actividad laboral. Un 30% de los inscritos son graduados en Enfermería, otro 30% son graduados en nutrición y el 40% restante son médicos y farmacéuticos. El máster depende de la Facultad de Medicina de la UVa, concretamente de la unidad docente de Endocrinología y Nutrición. Imparten las materias profesores de Enfermería y de Fisiología y Bioquímica de Soria y Valladolid, ingenieros, 'telecos'... Con un 80% de profesorado de la Universidad de Valladolid y el 20% restante con docentes externos de universidades de México, Brasil y Argentina.

4 La marca de calidad del IOBA en la alta especialización en el tratamiento del ojo

El Master en Subespecialidades Oftalmológicas ha arrancado este año con una verificación renovada por parte los organismos que visan y acreditan la calidad de la formación. Lo impulsa el IOBA, entidad de referencia en salud ocular en tratamientos de vanguardia e investigación, y no parte de cero, porque este instituto universitario ha impartido históricamente formación de especialización de postgrado para el cuidado y el tratamiento del ojo y los problemas de visión.

«Las especialidades clásicas en la medicina se han subespecializado», resalta Margarita Calonge, catedrática de Oftalmología de la Universidad de Valladolid, actual directora del IOBA y coordinadora de un master del que los oftalmólogos salen especializados en el abordaje del glaucoma, o de la retina, o de la cirugía refractiva, o en neuroftalmología, o en inmunología ocular (uveitis), o en oculoplastía, órbitas y vías lacrimales.

La oferta es de un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 15. Este curso hay 12, la mitad españoles y la otra mitad llegados de Hispanoamérica, que siguen una formación común y otra en la especialización que elijan, con una parte 'online' y otra práctica en consulta, quirófano y laboratorios en el IOBA y los hospitales universitarios de la ciudad. Margarita Calonge destaca la apuesta por la calidad y la formación superespecializada que ofrece este máster.

La titulación aporta un reconocimiento en subespecialidades que sí es posible a nivel del ámbito educativo, aunque oficialmente no se aplica en todos los hospitales. Pero sí en la practica. Históricamente ha habido traumatólogos generalistas, pero hoy trabajan con especialización en columna, rodilla, hombro y brazo... Lo mismo sucede en oftalmología, con doctores especializados en retina o en glaucoma, por ejemplo.