María Luisa Segoviano, César Pérez Gellida, Almudena Sevilla y Alexandre Pérez, 'Alumni UVa de Honor 2025'

La Universidad de Valladolid y su Fundación celebran el miércoles 8, el acto de entrega de los premios 'Alumni UVa de Honor 2025' que reconoce a María Luisa Segoviano, César Pérez Gellida, Almudena Sevilla y Alexandre Pérez.

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, preside la tercera edición de este reconocimiento a la que está previsto que asistan miembros de la comunidad universitaria y representantes destacados de los ámbitos empresarial y social.

Las cuatro personas que reciben la distinción de Alumni UVa de Honor 2025 son referentes no solo en su ámbito profesional sino también en el personal, coincidiendo en ser ejemplo de pasión por lo que hacen, dedicación, esfuerzo e impacto positivo en la sociedad.

María Luisa Segoviano, titulada en Derecho por la UVa, es magistrada del Tribunal Constitucional y expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, siendo la primera mujer en ostentar este cargo en los 200 años de historia del alto tribunal. Es una figura clave en la evolución del derecho social en España. Además de su labor jurisdiccional, ha contribuido activamente al ámbito académico y es reconocida por su compromiso con la igualdad en la carrera judicial.

El escritor César Pérez Gellida, titulado en Geografía e Historia por la UVa, es uno de los mayores referentes de la novela negra con 20 novelas publicadas y más de 500.000 lectores. Su novela 'Bajo tierra seca' recibió el Premio Nadal 2024. En la actualidad, Pérez Gellida codirige 'Blacklladolid', el certamen nacional de literatura y gastronomía que este año ha celebrado su quinta edición.

Almudena Sevilla, titulada en ADE y Económicas por la UVa, es catedrática de Política Económica y Social en la London School of Economics (LSE), una de las universidades más reconocidas a nivel internacional en el ámbito de las ciencias sociales. En 2025 fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) por sus contribuciones a la economía y al avance de las mujeres en ese campo.

Alexandre Pérez, titulado en Ingeniería Industrial Superior por la UVa, es fundador de 'Fever', startup tecnológica cuya misión es democratizar el acceso a la cultura y que tiene presencia en 47 países y más de 3.000 empleados. Es presidente de 'Altius Society en Oxford', organización sin ánimo de lucro que promueve la investigación del impacto potencial del avance tecnológico e inteligencia artificial para el futuro de la gobernanza global.