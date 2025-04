La obra para sacar del abandono la estación de autobuses obligará a reubicar negocios

El viaje entre su actual estética de un episodio de la serie 'Cuéntame' ambientado en el tardofranquismo y una terminal del siglo XXI se prolongará ... durante 18 meses. La obra de reforma integral de la estación de autobuses de Valladolid ha arrancando esta pasada semana con los primeros preparativos para una remodelación que tiene como objetivo modernizar unas instalaciones con más de medio siglo de antigüedad.

Cuando se inauguró en 1972 casi seguro que sería el último grito en este tipo de equipamientos, pero la falta de mantenimiento y el abandono al que ha sido sometida han convertido la que es la primera recepción para los que llegan a esta ciudad en autocar en un lugar decrépito y tenebroso.

Es cierto que el convenio de integración ferroviaria incluye la construcción de una nueva en los suelos de los antiguos talleres de Renfe, entre Farnesio y la avenida de Segovia, pero no parece que a la Junta le corra prisa si ahora va a gastar cinco millones de euros en rescatar del desamparo absoluto la de Puente Colgante.

La alianza de los dirigentes del PP del Ejecutivo regional y del Ayuntamiento para ralentizar esa operación a la espera de un hipotético soterramiento no hace presagiar que ese proyecto esté entre los prioritarios. La oposición municipal ha tachado de «derroche y despropósito» esta decisión, además de llamar la atención sobre el incumplimiento del acuerdo para construir la de nueva factura en Las Delicias.

Recreaciones del futuro aspecto de la estación. JCYL

La entrada de los operarios de la unión de empresas formada por Collosa y Pasaval genera en los veteranos negocios de este inmueble de paso una mezcla entre la alegría y la inquietud. Ambas están justificadas. «Nosotros llevamos aquí desde el año 1974, la estación está completamente obsoleta, los servicios están fatal y las instalaciones son muy antiguas, a pesar de la céntrica ubicación que tenemos; la verdad es que estamos muy contentos», subraya Elena Redondo, gerente de la cafetería Bus Stop. Eso sí, sabe, al igual que los compañeros que trabajan en el espacio, las incomodidades que les esperan hasta finales de 2026.

De momento, en estos primeros compases del tajo, ya se aprecian cambios, además del desembarco de las casetas de obra. Este pasado jueves quedaban anuladas las primeras tres dársenas, las más próximas al edificio de viajeros, y se reubicaban las paradas de La Regional en otros apeaderos. Y el movimiento irá a mas. Los que más lo temen son los propietarios de las dos tiendas de aperitivos que se sitúan en el área central de espera.

Ampliar Recreación del aspecto exterior de la terminal. JCYL

Las infografías presentadas por la Junta avanzan la demolición total de este cuerpo del inmueble para generar una amplia zona de viajeros iluminada con un gran lucernario, lo que llevará a crear nuevo núcleo de aseos y a la reordenación y homogeneización de los locales comerciales y las taquillas.

A María Ángeles Parra, tercera generación al frente de Sympar, ya le han dicho que ahí no se puede quedar. «Provisionalmente, me llevan al local del antiguo quiosco El Vergel, yo creo que con un lavado de cara habría bastado, porque no porque sea más bonita, va a venir más gente», comenta esta veterana comerciante, que ha visto cómo ha ido decayendo la actividad. «Aquí da para vivir, antes sí había negocio porque había gente, pero con el tren ha bajado», señala, al tiempo que lamenta la falta de un servicio de vigilancia en la terminal.

Al lado, José Luis Jiménez, del puesto Snack and Travel, subraya convencido que la obra es más que urgente. «Evidentemente, porque después de 50 años sin renovación alguna y con todos los elementos que tiene deteriorados es muy necesaria», valora. No obstante, es consciente de que la va a sufrir . «La situación que tengo en mi quiosco es privilegiada, porque según salen los viajeros de los autobuses me ven desde muy lejos; ahora me llevan a otro local vacío que hay en la entrada de la calle San José y no va a ser lo mismo, yo tengo muchas clientas mayores del barrio que vienen a comprar encurtidos y cuando esté todo esto levantado no creo que se acerquen, pero ya veremos», comenta.

Por ahora, ni a él ni a su compañera de lineal comercial les han informado cuál será su ubicación cuando concluya la obra, pero ambos tienen intención de continuar con la actividad en el enclave. José Luis destaca que merece la pena dar servicio en una estación por el paso continuo de viajeros. «Si se arregla y se mejora la comodidad y las calidades, negocio va a haber siempre, porque en una estación, sea de metro, autobús, tren o un aeropuerto, siempre hay jaleo», recalca.

Las obras también afectarán a la configuración de uno de los negocios clásicos y que más clientela tiene de esta terminal: la carnicería de Ballesteros. Dice Elier, su propietario, que ya era hora de que se acometiera una renovación de «un espacio tan deteriorado para una gran ciudad como es Valladolid». En su caso, el local perderá parte del espacio del frente de Puente Colgante para crear un jardín y a cambio ganará fondo hacia la tienda que ahora ocupa Modas Dorlen, cuya propietaria, Belén Plaza, se jubilará en unos meses.

«Vamos a aprovechar la obra para renovar a fondo la tienda y la vamos a dejar muy moderna; de momento no se si tendremos que cerrar en algún momento y buscar un local cercano», avanza Elier Ballesteros, que lleva cuarenta años con un negocio del que dependen ocho familias.

Al otro lado del edificio, en la vertiente de la calle San José, José Manuel Morales, propietario del Bus Center, un comercio-bazar con despacho de loterías, ha «luchado» para que no le muevan. «Nos iban a llevar a un local que está cerrado en San José, pero no es lo mismo, aquí tenemos el paso del peatones del hotel y eso nos viene muy bien», apunta. Al frente de este negocio desde hace 17 años, José Luis recalca un aspecto, a su juicio, esencial. «De poco nos sirve el remodelar algo y ponerlo todo bonito si luego no va a haber un mantenimiento adecuado y alguien que cuide qué tipo de gente entra y qué es lo que hace la gente que entra», insiste.

A la remodelación del edificio de viajeros se sumará el cierre de del largo pasillo de las dársenas para mejorar el confort de los usuarios que esperan a sus autobuses. Se sustituye la deteriorada cubierta de fibrocemento por una nueva y también se genera un área de espera exterior anexa a un nuevo jardín de la calle Puente Colgante. El proyecto contempla asimismo el revestimiento exterior de todas las fachadas para ofrecer una estética moderna, además de la instalación de un ascensor para conectar las dos plantas del inmueble. Los resultados de esta cuantiosa inversión se verán en otoño del próximo año. Hasta entonces, paciencia.